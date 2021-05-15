Перший китайський марсохід здійснив посадку

Китайська місія по дослідженню Марса Tianwen-1 стартувала до Червоної планети 23 липня 2020 року. З тих пір людство чекало на посадку марсохода.

Раніше на сайті Китайського національного космічного управління з'явилося повідомлення, де говорилося, що посадка очікується в проміжку з 15 по 19 травня 2021 року. Конкретна дата та час посадки не уточнювалися. Та сьогодні, 15 травня 2021 року, стало відомо, що марсохід Zhurong здійснив успішну посадку на рівнині Утопія.

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Автоматична міжпланетна станція Tianwen-1 вийшла на орбіту довкола Марса 10 лютого 2021 року. З того часу вона тестувала системи та обирала зручне місце для посадки марсоходу.

Здійснивши вдалу посадку на Червоній планеті, Китай став другою країною в історії, якій це вдалося – посадити апарат, щоб він залишився у робочому стані. Раніше це вдавалося лише США.

– посадити апарат, щоб він залишився у робочому стані. Раніше це вдавалося лише США. Радянський Союз відправляв до Марсу серію однойменних апаратів, проте вони в більшості розбилися при посадці. Лише "Марс-3" зміг здійснити м'яку посадку, але через 14 секунд зв'язок з ним обірвався, апарат не передав ніякої суттєвої інформації.

Автоматична станція Великої Британії "Бігль-2" не вийшла на зв'язок після посадки.

АМС "Скіапареллі" Європейського космічного агентства розбився при посадці.



Марсохід Zhurong / Фото m.news