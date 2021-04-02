ESA розпочало перший за десять років набір астронавтів та перший в історії набір парастронавтів

Європейське космічне агентство (ESA) в рамках раніше анонсованого набору астронавтів почало процес відбору кандидатів. Заявки приймаються на сайті агентства аж до 28 травня. Після цього буде проведено процес відбору кандидатів, який складатиметься з шести етапів.

Заявки можуть подати кандидати від усіх верств суспільства, будь-якої статі й навіть люди з фізичними вадами, чого ще не було в історії космонавтики.

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Важливі зміни в історії космічних досліджень

За словами представників ESA, космос нарешті може стати відкритим для кожного. Це переломний момент в історії розвитку космічних досліджень, адже раніше відбір у астронавти могли пройти люди з ідеальним здоров'ям. Ніхто не стверджує, що велике розселення по Всесвіту почалося, але в цьому напрямку зроблений дуже і дуже важливий крок.

Як подати заявку в астронавти

На прийом заявок в європейський загін астронавтів відведено вісім тижнів. Переможці відбору будуть оголошені у жовтні 2022 року. На сайті ESA заявки приймаються за двома програмами: для кваліфікованих здорових чоловіків та жінок і для людей з обмеженими можливостями за програмою Feasibility Project Parastronaut.

"Цей проєкт є першим у світі, який починає усувати перешкоди для людей з обмеженими фізичними можливостями при виконанні професійних космічних польотів", повідомили на сайті ESA. Стежити за відбором та процесами підготовки кандидатів можна буде у цьому розділі на сайті агентства.