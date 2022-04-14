Що відомо про метеорит, який вибухнув над Тихим океаном

Об'єктом був невеликий метеорит діаметром менше пів метра. Він увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 210 000 км/год. Це набагато більше, ніж у небесних тіл, що рухаються орбітами всередині Сонячної системи. І це був перший міжзоряний об'єкт, зафіксований людством.

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Зацікавлення до незвичного метеорита вчені проявили ще в 2019 році. Ще тоді, за попередніми розрахунками дослідники на 99% змогли підтвердити, що цей об'єкт прилетів до нас саме з-за меж Сонячної системи. Мовилося про те, що метеорит міг прилетіти з якоїсь планетарної або зіркової системи в глибині Молочного Шляху.

Тоді стаття з розрахунками та даними досліджень так і не пройшла експерту оцінку та не була опублікована у жодному науковому виданні.

Нове підтвердження

Наразі вчені з USSC офіційно підтвердили знахідку колег. У доповідній записці, датованій 1 березня і викладеною в твітер 6 квітня, генерал-лейтенант Джон Шоу, заступник командувача USSC, написав, що аналіз 2019 був "досить точний, щоб підтвердити міжзоряну траєкторію".

Відтак, метеорит, який вибухнув у 2014 році над Тихим океаном є першим в історії спостережень, зафіксованим міжзоряним об'єктом, який прилетів у Сонячну систему.

Варто пояснити, що відомий досі, як перший, а тепер уже другий зафіксований міжзоряний об'єкт – астероїд Оумуамуа – був помічений на три роки пізніше.

Оскільки метеорит згорів над Тихим океаном, можливо його уламки вдасться виявити на дні. Знайти та досліджувати їх було б дуже цікаво для вчених.