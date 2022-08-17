NASA проведе перший в історії біологічний експеримент у глибокому космосі

Місія Artemis 1, старт якої запланований NASA на 29 серпня, передбачає не лише доставку до Місяця капсули Orion, а й десяти невеликих "кубсатів", включаючи розробку, створену в рамках проєкту BioSentinel. Йдеться про перший довготривалий біологічний експеримент у глибокому космосі – таких ніколи не проводилося раніше.

Досі біологічні експерименти у космосі неодноразово здійснювалися, але всі вони обмежувалися уявною сферою, що включає Землю та Місяць. Передбачається, що невеликий супутник-кубсат із дріжджовими клітинами на борту вийде на геліоцентричну орбіту. Після цього вчені почнуть вивчати вплив космічної радіації на дріжджі.

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Проєкт BioSentinel є першим у своєму роді – він дозволить відправити живі організми в космос далі, ніж будь-коли в історії.

Для чого це вченим

Космічна радіація з'являється, коли атоми подорожують так швидко, то "втрачають" електрони. Бомбардування подібними частинками є надзвичайно шкідливим для живих організмів, але в нормі людей та інше життя на Землі захищає магнітне поле планети.

Оскільки дріжджові клітини функціонують приблизно за тими ж принципами, що й людські, у тому числі несуть ДНК, вони чудово підходять для оцінки впливу космічної радіації в глибокому космосі, і експеримент дозволить припустити, що може статися з людьми під час тривалого польоту.

Дріжджові клітини розпочнуть подорож у сухому середовищі на невеликих картках на борту кубсату. Під час польоту до Місяця супутник BioSentinel на певному етапі залишить компанію своїх "побратимів" і вийде на геліоцентричну орбіту. Поза зоною дії магнітного поля Землі персонал місії зможе "активувати" дріжджі, після чого ті почнуть подорож тривалістю 12 місяців.

Детальніше про дослідження BioSentinel: дивіться відео

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BioSentinel дублює ще два схожі експерименти. Один із них проводиться на борту МКС, а ще один буде організований на Землі. Порівнюючи отримані дані, вчені зможуть дослідити дію космічної радіації Землі, низької навколоземної орбіті й у глибокому космосі. Передбачається, що це забезпечить неоціненну інформацію для подальших пілотованих мандрівок на Марс і навіть далі.