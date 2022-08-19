Концепт електромобіля Dodge отримав акустичну систему для імітації звуків бензинового мотора
Джерело:Electrek
Завдяки своїй конструкції електромобілі видають значно менше шуму, ніж автівки на бензині. Не всім це подобається – багато хто досі обирає машини з двигуном внутрішнього згоряння лише щоб чути знайомі звуки.
Свого часу компанія Dodge випустила автомобіль, який став дійсно культовим серед любителів машин та фанатів попкультури. Це Charger – так званий маслкар, які відрізнялися своєрідним дизайном, популярним у 1960-х — 1970-х роках. Вони мали восьмициліндрові двигуни великого об'єму й потужності, а тому й видавали дуже впізнавані звуки, які люблять і досі.
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Електричний маслкар
У 2022 році Dodge вирішила відродити впізнаваний бренд і представила концепт електромобіля, який наслідує культовий дизайн, але разом із тим не шкодить природі. Його назвали Charger Daytona SRT "Banshee" і це повністю електричний транспорт.
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge
- У пресрелізі компанії мало подробиць про технічні характеристики автомобіля.
- Відомо лише, що новий маслкар оснастили фірмовою 800-вольтовою повнопривідною силовою установкою потужністю 700 кінських сил.
- Передбачили також систему трансмісії, що імітує різкі поштовхи при перемиканні передач як у машинах із бензиновим двигуном.
- Усередині встановили вигнуту панель приладів, мультимедійний екран і додатковий проєкційний дисплей.
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge
Звуки
У корпусі автомобіля розташовується повноцінна акустична система, основне завдання якої – імітувати звук восьмициліндрового двигуна.
За словами представників компанії, Fratzonic (так назвали систему) зможе відтворювати "вихлоп" гучністю до 126 децибелів. Цей показник еквівалентний гучності Dodge Hellcat і перевищує поріг, при якому звук може заподіяти болючі відчуття незахищеним вухам.
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge
Нагадаємо, раніше Dodge заявила, що у 2024 році припинить виробництво бензинових версій Charger та Challenger. Компанія оголосила про плани випустити електричний маслкар, але тоді анонс пройшов без подробиць.
Вихід першого електрокара бренду намічено на 2024 рік.
Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge