Концепт електромобіля Dodge отримав акустичну систему для імітації звуків бензинового мотора

Завдяки своїй конструкції електромобілі видають значно менше шуму, ніж автівки на бензині. Не всім це подобається – багато хто досі обирає машини з двигуном внутрішнього згоряння лише щоб чути знайомі звуки.

Свого часу компанія Dodge випустила автомобіль, який став дійсно культовим серед любителів машин та фанатів попкультури. Це Charger – так званий маслкар, які відрізнялися своєрідним дизайном, популярним у 1960-х — 1970-х роках. Вони мали восьмициліндрові двигуни великого об'єму й потужності, а тому й видавали дуже впізнавані звуки, які люблять і досі.

Цікаво Фанат Tesla перевірив автопілот, поставивши дитину на шляху автомобіля

Електричний маслкар

У 2022 році Dodge вирішила відродити впізнаваний бренд і представила концепт електромобіля, який наслідує культовий дизайн, але разом із тим не шкодить природі. Його назвали Charger Daytona SRT "Banshee" і це повністю електричний транспорт.



Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

У пресрелізі компанії мало подробиць про технічні характеристики автомобіля.

Відомо лише, що новий маслкар оснастили фірмовою 800-вольтовою повнопривідною силовою установкою потужністю 700 кінських сил.

Передбачили також систему трансмісії, що імітує різкі поштовхи при перемиканні передач як у машинах із бензиновим двигуном.

Усередині встановили вигнуту панель приладів, мультимедійний екран і додатковий проєкційний дисплей.



Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge



​Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge



​Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

Звуки

У корпусі автомобіля розташовується повноцінна акустична система, основне завдання якої – імітувати звук восьмициліндрового двигуна.

За словами представників компанії, Fratzonic (так назвали систему) зможе відтворювати "вихлоп" гучністю до 126 децибелів. Цей показник еквівалентний гучності Dodge Hellcat і перевищує поріг, при якому звук може заподіяти болючі відчуття незахищеним вухам.



​Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

Нагадаємо, раніше Dodge заявила, що у 2024 році припинить виробництво бензинових версій Charger та Challenger. Компанія оголосила про плани випустити електричний маслкар, але тоді анонс пройшов без подробиць.

Вихід першого електрокара бренду намічено на 2024 рік.



​Електромобіль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge