Китайські тайконавти вперше потрапили на нову космічну станцію: фото

Корабель "Шеньчжоу-12" здійснив успішне стикування з базовим модулем Тяньхе – першим елементом китайської орбітальної станції Тяньгун. Після цього екіпаж у складі трьох тайконавтів вперше перейшов на борт станції.
Що робитимуть тайконавти на станції
Перший екіпаж проведе на станції три місяці та займатиметься науковими дослідженнями. Крім того команда виконає низку завдань з будівництва та розширення об'єкта. Після цього екіпаж повернеться на Землю на борту спускової капсули.
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Це буде найтриваліше перебування тайконавтів на орбіті. Попередній рекорд за тривалістю перебування китайських астронавтів у космосі, встановлений у 2016 році, становив 32 дні.
Екіпаж станції зараз складається з трьох тайконавтів:
- Не Хайшен (командир екіпажу);
- Лю Бомін;
- Тан Хунбо.
Екіпаж на станції: фото
Скриншоти
Перша пілотована місія Китаю за довгий час
Запуск "Шеньчжоу-12" був проведений у четвер о 09:22 за пекінським часом (4:22 за Києвом) з використанням ракети-носія "Чанчжен-2-еф" з космодрому Цзюцюань, розташованого на північному сході країни.Цікавий факт! Це був перший пілотований запуск Китаю з жовтня 2016 року. А всього у Китаю разом з останнім запуском налічується вісім пілотованих польотів космічних кораблів.
Після стикування на орбіті утворилася конструкція з трьох елементів:
- базового модуля "Тяньхе",
- вантажного корабля "Тяньчжоу-2", який прибув раніше;
- та пілотованого корабля "Шеньчжоу-12".