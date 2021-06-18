Китайські тайконавти вперше потрапили на нову космічну станцію: фото

Корабель "Шеньчжоу-12" здійснив успішне стикування з базовим модулем Тяньхе – першим елементом китайської орбітальної станції Тяньгун. Після цього екіпаж у складі трьох тайконавтів вперше перейшов на борт станції.

Що робитимуть тайконавти на станції

Перший екіпаж проведе на станції три місяці та займатиметься науковими дослідженнями. Крім того команда виконає низку завдань з будівництва та розширення об'єкта. Після цього екіпаж повернеться на Землю на борту спускової капсули.

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Це буде найтриваліше перебування тайконавтів на орбіті. Попередній рекорд за тривалістю перебування китайських астронавтів у космосі, встановлений у 2016 році, становив 32 дні.

Екіпаж станції зараз складається з трьох тайконавтів:

Не Хайшен (командир екіпажу);

Лю Бомін;

Тан Хунбо.

Екіпаж на станції: фото

Скриншоти

Перша пілотована місія Китаю за довгий час

Запуск "Шеньчжоу-12" був проведений у четвер о 09:22 за пекінським часом (4:22 за Києвом) з використанням ракети-носія "Чанчжен-2-еф" з космодрому Цзюцюань, розташованого на північному сході країни.

Це був перший пілотований запуск Китаю з жовтня 2016 року. А всього у Китаю разом з останнім запуском налічується вісім пілотованих польотів космічних кораблів.

Після стикування на орбіті утворилася конструкція з трьох елементів: