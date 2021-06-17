Перший дерев'яний супутник відправлять у космос вже цього року

Європейське космічне агентство (ЄКА) виведе на орбіту перший у світі дерев'яний супутник WoodSat. Вчені хочуть вивчити можливості використання дерева у відкритому космосі.

За габаритами WoodSat відповідає супутникам сімейства CubeSat. Розміри кожної його сторони становлять 10 сантиметрів.

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Конструкція супутника

Корпус виготовлений з березової фанери, за винятком алюмінієвих напрямних, які забезпечують розгортання супутника на орбіті.

Знайшлося місце і для металевого розсувного штатива для установки камери.

Усередині супутника розмістять спеціальні датчики, які фіксуватимуть стан деревини.

фінський журналіст і одночасно глава компанії Arctic Astronauts Ярі Макінен. Основна продукція компанії – навчальні версії CubeSat для освітніх установ і тих, хто цікавиться космосом.

Ідея створення дерев'яного супутника виникла чотири роки тому. Її першим втіленням став запуск дерев'яного прототипу KitSat в стратосферу за допомогою метеозонду.

Хто працює над проєктом

Партнер Макінена в рамках розробки WoodSat – американська приватна космічна компанія Rocket Lab. Вона візьме на себе створення електронного стартового прискорювача.

ЄКА займеться електронною начинкою супутника – датчиками, що відстежують роботу WoodSat на орбіті.

Вчені дуже сподіваються на виживання WoodSat в умовах космосу біля кордонів атмосфери, де відбувається руйнування молекул кисню під впливом сонячного УФ-випромінювання.

Запуск WoodSat планують на кінець 2021 року.