За габаритами WoodSat відповідає супутникам сімейства CubeSat. Розміри кожної його сторони становлять 10 сантиметрів.
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Конструкція супутника
- Корпус виготовлений з березової фанери, за винятком алюмінієвих напрямних, які забезпечують розгортання супутника на орбіті.
- Знайшлося місце і для металевого розсувного штатива для установки камери.
- Усередині супутника розмістять спеціальні датчики, які фіксуватимуть стан деревини.
Ідея створення дерев'яного супутника виникла чотири роки тому. Її першим втіленням став запуск дерев'яного прототипу KitSat в стратосферу за допомогою метеозонду.
Хто працює над проєктом
Партнер Макінена в рамках розробки WoodSat – американська приватна космічна компанія Rocket Lab. Вона візьме на себе створення електронного стартового прискорювача.
ЄКА займеться електронною начинкою супутника – датчиками, що відстежують роботу WoodSat на орбіті.
Вчені дуже сподіваються на виживання WoodSat в умовах космосу біля кордонів атмосфери, де відбувається руйнування молекул кисню під впливом сонячного УФ-випромінювання.
Запуск WoodSat планують на кінець 2021 року.