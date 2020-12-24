Японська лісозаготівельна компанія Sumitomo Forestry спільно з університетом Кіото займається проєктом космічного супутника з дерева. Його планується запустити через три роки.

До березня 2024 року інженери вивчатимуть можливість зведення дерев'яних конструкцій у космічному середовищі, повідомляє Nikkei.

Цікаво Нейромережа виявила 100 тисяч нових об'єктів на Місяці: що знайшли

Дерево не блокує електромагнітні хвилі або магнітне поле Землі. Це дозволяє розміщувати такі пристрої, як антени і механізми орієнтації, всередині дерев'яного супутника, що дозволяє створювати більш прості конструкції. Крім того, коли дерев'яний супутник сходить з орбіти і падає назад на Землю, він повністю згоряє, що не викидаючи шкідливі речовини в атмосферу або не обсипаючи землю уламками,

– зазначено у повідомленні.

Чому це важливо

У даний час Sumitomo Forestry розробляє дерев'яні будівельні матеріали з високою стійкістю до погодних умов, а також до перепадів температури і впливу сонця.

Тим часом Європейське космічне агентство у рамках проєкту "Чистий космос" займається пошуком матеріалів для супутників, які можуть повністю згоряти при вході в атмосферу. Для випробувань залучили аеродинамічну трубу з плазмою. Як варіанти такого матеріалу розглядаються пластик і легкоплавкі сплави металів.

Наразі в Європі проєктують апарат для прибирання космічного сміття. Підготовчі роботи стартували влітку 2020 року. У розробці беруть участь ЄКА і стартап ClearSpace. Прибиральника запланували запустити на орбіту Землі у 2025 році.