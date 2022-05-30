Про те, що майбутня новинка не скасована, як уже встигли припустити в мережі, стало відомо з даних нідерландського органу з сертифікації мобільних пристроїв Telefication. Там повідомили, що телефон з модельним номером HTC 2qbk200 готовий до виходу. Презентація таким чином має відбутися найближчим часом.

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Перший флагман

Варто зазначити, що новий флагман компанії стане першим із часів HTC U12+, випущеного ще у 2018 році. Після падіння популярності та, як наслідок, доходів з мобільного ринку, виробник продав більшу частину свого бізнесу смартфонів компанії Google і з того часу випускав тільки бюджетні смартфони середнього класу на окремих ринках.

У Telefication не поділилися подробицями про характеристики нового смартфона. Немає жодних даних і про дизайн. Компанія практично випала з поля зору інсайдерів, які так полюбляють зливати інформацію заздалегідь, про цей смартфон практично нічого невідомо.

Раніше, у березні, було відомо, що працюватиме він під управлінням операційної системи Android.

Пізніше цю інформацію підтвердив генеральний директор HTC Viva Asia-Pacific Чарльз Хуанг.

Він же свого часу анонсував вихід ґаджета у квітні, однак плани змінилися. Джерела стверджують, що причиною тому є проблеми з ланцюжком поставок, викликані черговим сплеском пандемії коронавірусу і локдауном в Китаї.

Також повідомляється, що новинка зосередиться на додатках доповненої та віртуальної реальності, а також буде підтримувати глибоку інтеграцію з власною метаверс-платформою з відкритим вихідним кодом, яка отримала назву Viveverse.

з відкритим вихідним кодом, яка отримала назву Viveverse. Повідомляється, що телефон буде пов'язаний з гарнітурою Vive Flow VR компанії та, можливо, запускатиме програми доповненої реальності.

Очікується, що подробиці про новий флагман з'являться найближчими днями.

Нагадаємо, раніше компанія Google показала смартфон Pixel 6a – бюджетну версію своїх "старших" моделей Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Смартфон має вийти влітку. Про його характеристики читайте в окремому матеріалі.