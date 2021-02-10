Не чекаючи на анонс Google, інсайдери вже отримали доступ до серії скріншотів операційної системи Android 12. На сайті XDA-Developers з'явилася галерея зображень з документів внутрішнього брифінгу Google, приуроченого майбутньому виходу закритої бета-версії ОС.

Судячи з опублікованих зобращень, Android 12 отримає оновлений дизайн панелі сповіщень, фон якої відтепер буде непрозорим. При цьому його відтінок може залежати від обраної теми оформлення – схожий ефект вже давно знайомий користувачам десктопної ОС Windows 10. Крім того, всі елементи інтерфейсу отримали більший радіус округлення у порівнянні з чинною ревізією "зеленого робота".

Цікаво Android 12 може отримати одну з фішок інтерфейсу Windows 10

Які ще зміни чекають на Android 12

У меню сповіщень буде зменшена кількість іконок, завдяки чому вони стануть більшими. Дата й годинник поміняються місцями, а у правому верхньому куті з'являться нові індикатори конфіденційності. Однією з особливостей Android 12 стане сповіщення користувача про запуск тим чи іншим додатком камери або мікрофона. Ця функція також показуватиме який саме додаток використовує ці ресурси смартфона.

За даними інсайдерів, Google також виведе всі параметри конфіденційності в окремий пункт меню. Екран віджетів у Android 12 буде використовувати списки, що розкриваються замість сітки з горизонтальною прокруткою. Очікується й поява додаткових інструментів, що розширять функціональність ОС.

Скріншоти Android 12:

Які смартфони першими отримають Android 12

Що стосується смартфонів, які у першу чергу отримають доступ до першої бета-версії Android 12 для розробників, то інсайдери вказують на всі моделі пристроїв Google починаючи з Pixel 3. Не виключається і поява прошивки на смартфонах Motorola Edge і Edge+, Nokia 5.4, Samsung Galaxy S21 5G, realme 8 і X9, Xiaomi Mi11, Poco F2, а також OnePlus 9 і 9 Pro.

Сама компанія Google поки не підтверджувала список моделей, яких чекає оновлення, а також не розкривала термінів виходу бета-версії Android 12.