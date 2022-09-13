Як фотографує нова камера iPhone 14 Pro: в мережі з'явилось багато зображень
Джерело:Phone Arena
В інтернеті опублікували фотографії, зроблені на різні модулі нової камери iPhone 14 Pro. Головною особливістю цьогоріч є перехід на новий датчик роздільною здатністю 48 мегапікселів.
Деякі з цих фотографій ми вже бачили під час презентації нових iPhone 14. Це означає, що всі вони зроблені компанією Apple, а отже є рекламними. Для більш точної картини варто дочекатися незалежних тестів від оглядачів.
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Приклади фото на iPhone 14 Pro
Компанія не назвала кількість пікселів у селфі-камері. Судячи з усього, вона матиме 12 мегапікселів. Ось приклади зйомки на неї:
Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Основна камера iPhone 14 Pro
- 48-мегапіксельний основний сенсор нового датчика за площею на 65 відсотків більший, ніж у iPhone 13 Pro.
- Тут використовується технологія поєднання інформації з чотирьох сусідніх пікселів.
- Камера iPhone 14 Pro захоплює вдвічі більше світла, ніж iPhone 13 Pro.
- Apple A16 в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max здатний здійснювати з фотографією 4 трильйони операцій на секунду.
Макро на ультраширококутну камеру / Фото Apple / Фото Apple
Ультраширококутна камера / Фото Apple
Фото зі збільшенням 2х / Фото Apple
Фото зі збільшенням 3х / Фото Apple
- iPhone 14 Pro та 14 Pro Max отримали новий режим зйомки 2Х для телефотомодуля (на додаток до 0,5X, 1X та 3X).
- Смартфони підтримують зйомку в режимі ProRaw з роздільною здатністю 48 мегапікселів для подальшого редагування.
- Всі камери iPhone 14 Pro та 14 Pro Max знімають у 2–3 рази краще при поганому освітленні.
- Apple обіцяє втричі якісніші фотографії при слабкому освітленні на нову надширококутну камеру та 2-кратне покращення фотографій при слабкому освітленні на нову основну камеру.
Зйомка 3х при поганому освітленні / Фото Apple
Зйомка 3х зі спалахом / Фото Apple
Фото на головну камеру з різним наближенням та режимами / Фото Apple
Компанія також повністю переробила спалах – він став удвічі яскравішим.