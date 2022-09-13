Деякі з цих фотографій ми вже бачили під час презентації нових iPhone 14. Це означає, що всі вони зроблені компанією Apple, а отже є рекламними. Для більш точної картини варто дочекатися незалежних тестів від оглядачів.

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Приклади фото на iPhone 14 Pro

Компанія не назвала кількість пікселів у селфі-камері. Судячи з усього, вона матиме 12 мегапікселів. Ось приклади зйомки на неї:



Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфі-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple

Основна камера iPhone 14 Pro

48-мегапіксельний основний сенсор нового датчика за площею на 65 відсотків більший, ніж у iPhone 13 Pro.

Тут використовується технологія поєднання інформації з чотирьох сусідніх пікселів.

Камера iPhone 14 Pro захоплює вдвічі більше світла, ніж iPhone 13 Pro.

Apple A16 в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max здатний здійснювати з фотографією 4 трильйони операцій на секунду.



Макро на ультраширококутну камеру / Фото Apple / Фото Apple



Ультраширококутна камера / Фото Apple



Фото зі збільшенням 2х / Фото Apple



Фото зі збільшенням 3х / Фото Apple

iPhone 14 Pro та 14 Pro Max отримали новий режим зйомки 2Х для телефотомодуля (на додаток до 0,5X, 1X та 3X).

Смартфони підтримують зйомку в режимі ProRaw з роздільною здатністю 48 мегапікселів для подальшого редагування.

Всі камери iPhone 14 Pro та 14 Pro Max знімають у 2–3 рази краще при поганому освітленні.

Apple обіцяє втричі якісніші фотографії при слабкому освітленні на нову надширококутну камеру та 2-кратне покращення фотографій при слабкому освітленні на нову основну камеру.



Зйомка 3х при поганому освітленні / Фото Apple



Зйомка 3х зі спалахом / Фото Apple

Фото на головну камеру з різним наближенням та режимами / Фото Apple

Компанія також повністю переробила спалах – він став удвічі яскравішим.