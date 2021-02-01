Флагманська лінійка смартфонів Samsung Galaxy S21 вже надійшла у продаж. Однак перші власники почали скаржитися на проблеми зі смартфонами.

Джерело: XDA Developers

Зокрема, користувачі з Великобританії та Італії Кажуть, що мають труднощі з платіжним сервісом Samsung Pay. Також халепа з оновленнями програмного забезпечення.

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Як кажуть користувачі, у декого платіжний сервіс взагалі не працює. Також користувачі не отримали жодних оновлень ПЗ, які були випущені Samsung минулого тижня.

Чому виникли проблеми

В Samsung наразі ситуацію не коментують. Ймовірно проблема пов'язана з неправильним встановленим регіоном для оновлення. Код регіонів для Великобританії – EUX (European Union).

Саме тому, вважають експерти, користувачі не отримали доступ до Samsung Pay і оновлень “по повітрю”. За однією з версій, неправильний код міг встановитися при першому запуску смартфона без SIM-карти.