Інформація надійшла від китайського джерела, яке посилається на "добре обізнаних інформаторів". Вони стверджують, що за перші три роки компанія планує продати 900 000 машин.

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Автомобілі від Xiaomi

Виробник електроніки вже провів переговори з постачальниками автозапчастин і склав приблизний план діяльності. Як заявляє 36 krypton, амбіції великі:

Нова модель електромобіля щороку.

300 000 автівок на рік (хоча раніше Лей Цзюнь заявляв про плани у 100 000 одиниць на рік).

Початок виробництва у першій половині 2024 року.

Ще у березні стало відомо, що новий напрямок діяльності схвалила рада директорів. На нього витратять 10 мільярдів юанів на початковому етапі та 10 мільярдів доларів США протягом наступних десяти років. Після шести місяців підготовки проєкт зрушив з місця. 1 вересня компанія оголосила, що автомобільний підрозділ офіційно зареєстровано.

Щоб прискорити розвиток виробництва автомобілів, Xiaomi Auto також купує інші компанії. Наприклад за 80 мільйонів доларів вона придбала Deepmotion – стартап, що займається технологіями автономного водіння. Це збільшило загальний штат працівників, які зайняті в області автономного водіння, до 150 людей. Крім того, Xiaomi інвестувала в компанію з виробництва акумуляторних батарей AVIC Lithium, компанію з паркувальних технологій ZongMu Technology, Hesai Technology та інші.

Джерело звернулось за коментарем до Xiaomi, проте остання відмовилась від будь-яких пояснень.