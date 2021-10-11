Варто зазначити, що попри святкування сам завод Giga Berlin-Brandenburg перебуває на завершальному етапі будівництва. Водночас дозволу на початок виробництва Tesla досі не має, Маск розраховує, що його вдасться отримати вже в найближчі тижні, і тоді на заводі можна буде запустити виробництво.

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Tesla досі відбиває "атаки" противників будівництва заводу

Остання серія громадських консультацій з противниками заводу завершується 14 жовтня, після чого Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини прийме остаточне рішення.

Як вже зазначалося вище, Маск попередив, що вийти на масове виробництво у Німеччині Tesla зможе ще не скоро:

Запустити виробництво – це добре, але вийти на масове виробництво дуже складно. Для виходу на масове виробництво буде потрібно більше часу, ніж для будівництва заводу,

– заявив Маск зі сцени.



Ілон Маск на відкритті Giga Berlin-Brandenburg / Фото Patrick Pleul / AP

Глава Tesla додав, що обсяги виробництва складуть 5000 або "сподіваюся, 10000" машин в день, а до кінця наступного року неподалік будуть вироблятися ще й акумуляторні батареї. Маск також виступив на захист свого заводу перед критиками, наголосивши, що для виробництва необхідно "відносно мало" води, а випуск акумуляторів буде "екологічно безпечним".

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Чому місцеві жителі проти Gigafactory Berlin

Однак деякі місцеві жителі і екологічні організації все ще незадоволені підходом Маска, який, на їхню думку, не відповідає німецькій діловій культурі.

Я б порадив йому перестати будувати електрокари і полетіти на Марс,

– сказав Ману Хойер, лідер невеликої акції протесту місцевих жителів.

Місцеві мешканці виступають проти заводу з екологічних міркувань: вони впевнені, що завод буде забруднювати питну воду.

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За оцінками міністра економіки Бранденбурга, завод отримає дозвіл на запуск з імовірністю 95%. Компанія планує вкласти ще 5 мільярдів євро у будівництво заводу з виробництва акумуляторів, який повинен з'явитися неподалік. Сумарна місткість підприємства складе 50 ГВт·год.

Маск також уточнив, що ще однією проблемою може стати брак кадрів, тому він закликав потенційних співробітників подавати заявки зі всієї Європи. Він сподівається, що акумуляторний завод вийде на масове виробництво вже в кінці 2022 року.