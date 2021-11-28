Перші люди прикрашали свої прикраси: навіщо вони це робили

Люди почали намагатися вирізнитися десятки тисяч років тому, використовуючи різноманітні прикраси. Ймовірно, спочатку це потрібно було для того, щоб підкреслити певний соціальний статус. Скоро Homo Sapiens "набили руку" й почали виготовляти складніші прикраси.

Прикраси у вигляді мушель чи кігтів звірів знаходять досить давно. Такі прикраси та спосіб вирізнитися датуються десятками тисяч років тому. Знаходили й прикраси, які були також прикрашені різноманітними лініями чи крапками. Часто датування таких прадавніх дорогоцінностей тяжко провести. Та нещодавно вдалося встановити вік такого артефакту, який виявився найстарішим зі знайдених.

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Виявлена підвіска зі слідами прикрашання / Фото Phys

Рідкісний артефакт в руках палеонтологів

На території Польщі, у печері Стайня, ще у 2010 році була виявлена прикраса, яку зробили давні люди. Це виявилася підвіска, яка була декорована кількома десятками неглибокими дірочками. Наступні роки палеонтологи займалися дослідженням печери та намагалися провести точне датування.

Виявилося, що підвіска, яка була зроблена з бивня мамонта, має вік 41,5 тисяч років. Таким чином – це найдавніша декорована виявлена прикраса. Не дивлячись на те, що у печері були виявлені сліди існування неандертальців, сам артефакт, ймовірно, зробили наші пращури Homo sapiens.

Сама підвіска являє собою вузьку пластину з бивня мамонта, товщиною 3,7 міліметра. Це говорять про те, давні люди чудово вміли обробляти кістку.

Артефакт містить одну наскрізну дірку, яку використовували для кріплення до вузької мотузки.

На поверхню пластини нанесено 50 неглибоких проколів.

Науковці не знають, що символізує орнамент. Цілком можливо, що мисливець, який був власником прикраси, проколами відмічав кількість впольованих тварин певного виду. Також цілком можливо, що на підвіску нанесено місячну аналему – річний шлях Місяця небозводом.