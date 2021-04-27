Нагадаємо, що на початку року Ілон Маск оголосив про намір зробити що-небудь корисне для всієї планети і зупинив свій вибір на технології уловлювання вуглекислого газу. Він пообіцяв виділити з власних коштів 100 мільйонів доларів на проведення змагання, за організацію якого взялася організація XPrize.

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Слова Ілона Маска про перших колоністів на Марсі

Маск прийшов на захід організації XPrize, де Пітер Діамандіс заговорив про колонізацію Марса, давню мрію глави SpaceX. За його словами, політ на Червону планету не буде, незважаючи на існуючі побоювання, способом втечі багатих від проблем Землі.

Напевно, частина людей загине на початку підкорення Марса через небезпеки, пов'язані з освоєнням нових рубежів,

– припустив Маск.

Цікавий факт! У 2019 році Маск назвав приблизну вартість квитка на Марс. Зі слів глави SpaceX він може коштувати навіть менше ніж 100 тисяч доларів. За його оцінками, будь-який житель країни з розвиненою економікою зможе продати свій будинок на Землі і на виручені гроші відправитися у космічну подорож.

Розмову Маска та Діамандіса можна переглянути: дивіться відео

Деталі конкурсу ініційованого Ілоном Маском

Довгий час інформації про конкурс не було, однак згодом з'явилися перші подробиці:

протягом найближчих півтора років будуть обрані 15 команд;

команди підготують та продемонструють "рішення по виведенню вуглекислого газу прямо з атмосфери або океану і постійного зберігання СО2 екологічно чистим чином".

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Призи за перемогу у конкурсі:

призове перше місце гарантує переможцям 50 мільйонів доларів ;

; команда, яка посяде друге місце, отримає 20 мільйонів доларів ;

; третє місце – 10 мільйонів доларів.

На зустрічі з Діамандіса, головою фонду XPrize, Маск розкрив також інші нюанси конкурсу. Для того щоб перемогти, команда повинна продемонструвати метод видалення СО2 у масштабі 1000 тонн в рік, розрахувати вартість обладнання на мегатонну і представити план досягнення гігатонн обсягів в майбутньому.