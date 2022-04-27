Перші Google Pixel Watch ще не вийшли, а їх уже загубили в ресторані: що кажуть про годинник

Чутки про годинник Pixel Watch від Google ходили не один рік. Ґаджет постійно переносили й ось, нарешті, дочекалися: тестовий екземпляр загубив хтось із працівників компанії. Новинку вже випробували.

Про те, що ґаджет знайшли покинутим, ми писали в окремому матеріалі. Невідомий чоловік, якому пощастило зі знахідкою, передав її своєму другові, а той своєю чергою оцінив годинник в роботі й поділився своєю думкою.

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Шедевр чи провал?

Як стверджує новоспечений оглядач, це "найзручніший розумний годинник, який він коли-небудь носив", і що у нього складається враження, ніби їх на руці немає зовсім.

Найголовніше, це найзручніший годинник, що я коли-небудь носив. Він здається набагато тоншим, ніж можна було б припустити за габаритами. У порівнянні з моїми Galaxy Watch здається, що їх на руці взагалі немає. І, великий плюс, заводна головка не впирається в тильну сторону долоні, коли я згинаю зап'ястя назад або друкую, що зводить мене з розуму на інших годинниках,

– цитує слова автора джерело.



Знайдений годинник Google Pixel Watch / Фото u/tagtech414



Знайдений годинник Google Pixel Watch / Фото u/tagtech414

Товщина годинника – 14 міліметрів, маса — 36 грамів.

Ширина ремінця становить 20 міліметрів.

Знайдений екземпляр знаходиться в неробочому стані, тому нічого про програмне забезпечення сказати не можна. Але це повинна бути вже відома нам Wear OS 3.0.

Очікується, що Pixel Watch будуть представлені в травні на технологійній конференції Google I/O.