Схоже, компанія OnePlus випустить свій перший фітнес-трекер вже зовсім скоро. Минулого тижня інсайдери опублікували деякі деталі про майбутню новинку, а зараз в мережі засвітились вже й перші фото OnePlus Band.

За чутками, виробник додасть “класичну” назву – OnePlus Band. Цей фітнес-трекер має скласти конкуренцію мегапопулярному Xiaomi Mi Band 5, повідомляє інсайдер Mukul Sharma.

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Що стало відомо

Як свідчать перші фото OnePlus Band, пристрій буде доступний з ремінцями, як мінімум, трьох кольорів. Сам трекер, імовірно, можна буде виймати з корпусу для зарядки.

Фітнес-трекер OnePlus Band / Фото: OnePlus Band

Джерела також кажуть, фітнес-браслет OnePlus Band буде оснащений екраном OLED, а також отримає захист від води. Щодо батареї, точної інформації немає. Однак інсайдери кажуть, що ємність буде “гідною”. Тож можемо припустити, що на одному заряді пристрій працюватиме щонайменше 2 тижні.

Ціна

Експерти також назвали приблизну вартість OnePlus Band. Він вийде на ринок з приблизною вартістю 40 доларів (1100 гривень). Презентація фітнес-трекера очікується найближчим часом.