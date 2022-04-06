24 канал зібрав останні новини, що стосуються приєднання Ілона Маска до керівництва соцмережі Twitter. Судячи з рішучого старту, на сервіс чекають неабиякі зміни. І перша з них – запровадження кнопки редагування твітів.

Цікаво Цього чекали всі: Ілон Маск натякає на зміни в Twitter, акції якого нещодавно купив

Ілон Маск увійде до складу ради директорів Twitter

Twitter прийняв Ілона Маска до Ради директорів. Про це заявив нинішній CEO компанії Параг Агравал на своїй сторінці. Тепер мільярдер зможе разом з іншими акціонерами приймати рішення щодо роботи соцмережі – наприклад, про запровадження нових функцій, зміну політики та інше.

"Я радий поділитися тим, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради директорів! В ході бесід з Ілоном в останні тижні нам стало ясно, що він принесе велику користь нашій раді директорів. Він одночасно пристрасний прихильник і затятий критик сервісу, а це саме те, що нам потрібно в Twitter і в залі засідань, щоб зробити нас сильнішими в довгостроковій перспективі. Ласкаво просимо, Ілон!"

Сьогодні Маск є одним з найбільших акціонерів компанії – він володіє 9,2% акцій (73,4 мільйона штук). Про угоду стало відомо 4 квітня, однак ЗМІ повідомляють, що підприємець почав придбання частки в компанії ще 31 січня, а завершив 14 березня. Це означає, що коли він запитував у своїх підписників, чи є соцмережа достатньо демократичною і чи потрібна світові нова, він уже був одним з власників Twitter і з самого початку не збирався створювати ще один сервіс.

Купити Twitter повністю не дозволять

Крім усього іншого, стало відомо, що поки Маск є членом ради директорів, його частка в компанії не може перевищувати 14,9%. Тобто купити Twitter повністю і керувати ним одноосібно він не зможе.

За свою частку підприємець віддав менше трьох мільярдів доларів.

Коли про угоду стало відомо, ціна акцій стрімко зросла: до цього вони коштували 38-39 доларів, а після оголошення злетіли вище 50 доларів.

Це збагатило й самого Маска на 15 мільярдів за добу.

Ринкова капіталізація компанії піднялася вище 40 мільярдів доларів.

Навіть при усіх своїх багатствах, йому довелося би продати акції інших своїх компаній, щоб придбати усі 100% Twitter.

Маск береться за роботу: розробку функції редагування твітів підтверджено

І нарешті найголовніше. Глава споживчого відділу компанії Twitter Джей Салліван повідомив, що розробники вже займаються новою функцією, яка дасть користувачам можливість редагувати опубліковані повідомлення.

"З минулого року ми вивчаємо, як створити безпечну функцію редагування, і плануємо почати її тестування в Twitter Blue Labs в найближчі місяці."

Twitter Blue – це преміумверсія соцмережі з ексклюзивними функціями, яка розповсюджується за щомісячною підпискою. Twitter Blue Labs – це лабораторія раннього тестування нових функцій. Звертаємо увагу, що слова Саллівана не означають, що редагування твітів буде доступне лише платним підписникам. Мається на увазі, що користувачі Twitter Blue першими отримають можливість випробувати нову опцію.

Відомо, що тестування розпочнуть уже в найближчі місяці, а поки розробники намагаються визначити, в якому вигляді найкраще реалізувати довгоочікувану можливість. Наприклад, розглядають обмеження за часом, протягом якого повідомлення можна буде редагувати, а також доступність інформації про те, що саме було змінено, як це реалізовано сьогодні у Facebook.

Неясно, чи став Маск тим "каталізатором", який прискорив введення функції редагування, чи його приєднання до Ради директорів лише випадково збіглося з цією подією. Однак офіційний обліковий запис Twitter уже підтвердив, що ідею отримали не з опитування Маска.

Як заявляє Джей Салліван, над функцією працюють уже рік. Крім того, ще у 2018 році Джек Дорсі, засновник компанії, повідомляв, що керівництво соцмережі "обдумує можливість створення кнопки редагування, але це питання вимагає ретельного дослідження".