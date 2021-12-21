Британський оператор зв'язку Vodafone створив репліку повідомлення з текстом Merry Christmas. Саме повідомлення відправив британський інженер Ніл Папуорт 3 грудня 1992 року своєму начальнику.

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Перше СМС-повідомлення

Отримані від продажу кошти планують передати Агентству ООН у справах біженців (The UN Refugee Agency) в вигляді благодійного внеску.

Передача цього повідомлення майже три десятиліття тому стала вирішальним моментом в історії мобільних технологій. У 1999 році, через сім років після того, як через Vodafone було відправлено перше SMS, нарешті з'явилася можливість відправляти текстові повідомлення по декількох мережах, що прискорило їх використання і підвищило популярність,

— зазначив Ханнес Аметсрайтер, генеральний директор Vodafone.

Історичне 15-символьне SMS-повідомлення буде продано з аукціону у вигляді NFT аукціонним будинком Aguttes у Франції.

Лот сподіваються продати не менш як за 225 000 доларів.

Сам аукціон планують провести вже сьогодні, 21 грудня.

NFT, скорочення від non-funfulible token – унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на певний актив, як-от твір мистецтва чи предмет колекціонування.

До речі, влітку на NFT-аукціоні Sotheby's продали вихідний код інтернету. Творець всесвітньої павутини сер Тім Бернерс-Лі продав лот невідомому покупцеві через аукціонний будинок Sotheby's. Аукціон стартував 23 червня з початкової ставки в 1000 доларів і завершився на позначці 5,4 мільйона доларів. А в грудні таким же способом передали ексклюзивні права володіння сторінкою у Вікіпедії. Співзасновник ресурсу Джиммі Уельс виставив на торги першу правку. Аукціон пройшов 15 грудня.