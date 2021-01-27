Перше оновлення World of Tanks у 2021 року: чого чекати гравцям

Розробники популярної гри World of Tanks випустили перше оновлення у 2021 році. В апдейті 1.11.1 Покращення торкнулися й системи взводів, а також інтерфейсу.

Джерело: 24 канал

Нова гілка італійських танків починається з танка VII рівня Carro d'assalto P.88. Всього вона складається з чотирьох машин, у кожної – відмінні кути вертикального наведення, вежа з міцною бронею та стильний зовнішній вигляд. Завершує гілку гігант X рівня Rinoceronte ('Rhinoceros') – приклад відомого італійського дизайну.

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Починаючи з VIII рівня італійські танки оснащені поліпшеним механізмом дозарядки. Це означає, що після скоєння пострілу наступний снаряд отримує бонус на перезарядку.

Нові бойові завдання

За виконання нових бойових завдань гравці отримають особливі елементи зовнішнього вигляду, витримані в давньоримському стилі (емблему, напис і декаль).

Кожен набір завдань можна завершувати тільки на відведеному для цього італійському "важковику" з нової колекції. При цьому будь-який набір доступний для виконання на Rinoceronte або на преміум-танку VIII рівня Bisonte C45.

Покращена система взводів

Система взводів 2.0 (доступна поки для випадкових боїв) істотно спрощує пошук партнера у грі: вона повністю автоматизована і здійснює пошук напарників за фільтрами, які виставляє сам гравець. При цьому гравець зможе підшуковувати бойових товаришів не тільки серед друзів, як було раніше, а й по всій базі користувачів World of Tanks.

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Інтерфейс

В налаштуваннях гри можна активувати такі опції, як коло відтворення (радіус виявлення танка, що відображається на мінікарті) і таймер ремонту окремих модулів.