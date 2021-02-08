Перше оновлення Windows 10 в 2021 році знову "поламало" операційку

Компанія Microsoft запустила свіже оновлення Windows 10 в 2021 році. Однак замість нових функцій користувачі знову зіштовхнулась із проблемами.

Нагадаємо, в середині січня Microsoft випустила накопичувальні апдейти в рамках традиційного щомісячного вівторкового оновлення (Patch Tuesday).

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Однак після встановлення почали скаржитись, що оновлення призводить до нескінченного "Синього екрану смерті".

Детальніше про проблему

Зокрема, відбулися збої у роботі додатків після установки Windows 10 KB4598299 і KB4598301, призначених для версій ОС 20H2, 2004 і 1909.

Обурені користувачі скаржаться у службі підтримки Microsoft та на форумах. Вони кажуть про численні збої додатків. Їх можна усунути, якщо з ПК видалити останнє оновлення. Деякі користувачі кажуть про постійне перезавантаження з "Синім екраном смерті".

Реакція Microsoft

В Microsoft вже визнали існування проблеми, як мінімум, у KB4598301. Представник компанії також повідомив, що розробники вже готують нове оновлення, яке б виправило проблеми.