Зонд Solar Orbiter вперше записав відео гігантського викиду плазми з поверхні Сонця

Хоча зміна поверхні Сонця – цілком звичне явище, викиди з корони світила можуть викликати електромагнітні збурення на Землі. Захищений космічний зонд Solar Orbiter вперше зробив запис відео подібних масштабних явищ у сонячній атмосфері.

Зонд Solar Orbiter спільно розроблений NASA і Європейським космічним агентством для вивчення подібних природних катаклізмів, здатних одноразово викинути мільярди тонн плазми і електрично заряджених частинок до Землі і в інших напрямках.

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Подібні "вибухи", називають корональними викидами маси і трапляються вони доволі часто.

Одісея Solar Orbiter

У кінці зими 2020 року зонд був запущений у напрямку до Сонця, а 10 лютого 2021 року він опинився на відстані близько 77 мільйонів кілометрів від Сонця, пройшовши половину дистанції між Землею і зорею. Облітаючи Сонце апарат зробив відеозапис викидів.

Викиди плазми з корони СОнця: дивіться відео

Використовувалися спеціальні інструменти для захоплення зображення такої інтенсивності. Якщо перший знімав власне Сонце, то інші записували протягом найпотужнішого викиду енергії через його корону. Пізніше вчені об'єднали отриману інформацію в одне відео.