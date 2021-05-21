Зонд Solar Orbiter спільно розроблений NASA і Європейським космічним агентством для вивчення подібних природних катаклізмів, здатних одноразово викинути мільярди тонн плазми і електрично заряджених частинок до Землі і в інших напрямках.

Не пропустіть Моторошні фотографії з глибокого космосу зроблені станцією Chang'e 5

Подібні "вибухи", називають корональними викидами маси і трапляються вони доволі часто.

Одісея Solar Orbiter

У кінці зими 2020 року зонд був запущений у напрямку до Сонця, а 10 лютого 2021 року він опинився на відстані близько 77 мільйонів кілометрів від Сонця, пройшовши половину дистанції між Землею і зорею. Облітаючи Сонце апарат зробив відеозапис викидів.

Викиди плазми з корони СОнця: дивіться відео

Цікавий факт. Використовувалися спеціальні інструменти для захоплення зображення такої інтенсивності. Якщо перший знімав власне Сонце, то інші записували протягом найпотужнішого викиду енергії через його корону. Пізніше вчені об'єднали отриману інформацію в одне відео.