Апарат Об'єднаних Арабських Еміратів "Надія", запущена у липні минулого року, кілька днів тому досягла орбіти Марса. Тепер місія Emirats Mars Mission (EMM) продемонструвала своє перше фото Червоної планети.

Варто зазначити, що тепер ми частенько отримуватимемо зображення Марса з міжпланетної орбітальної станції "Надія", яка займається вивченням погодних та кліматичні умов на Червонії планеті.

Цікаво Китайський зонд "Тяньвень-1" надіслав перше відео з орбіти Марса

Перше фото було зняте приладом EXI з висоти 24 700 км над поверхнею Марса о 20:36 за Гринвічем в середу, тобто через день після прибуття на орбіту Червоної планети.



Фото Марса зняте апаратом "Надія" / Фото EMM

Що вивчає апарат "Надія"

Зонд перебуватиме на орбіті Марса щонайменше 2 роки. Там він вивчатиме як змінюється погода протягом дня і протягом року у різних географічних регіонах Марса. Крім того, ще одним завданням апарату є дослідження метеорологічних подій у нижніх шарах атмосфери планети. Арабська орбітальна космічна станція "Надія" вийшла на орбіту Марса 9 лютого 2021 року, після чого ОАЕ стала другою після Індії країною, яка підкорила орбіту червоної планети з першої спроби.

Експансія роботів на Марс

Нагадаємо, що зараз біля Марса перебувають 3 космічних апарати різних країн:

апарат Hope – країна ОАЕ;

апарат "Тяньвень-1" – країна Китай;

апарат Perseveranse – країна США.

Китайський "Тяньвень-1" вийшов на орбіту Марса 10 лютого і зробив Китай третьою країною, яка здійснила це з першої спроби. Зараз апарат шукає зручне місце для посадки, яка запланована на травень 2021 року.

Вже 18 лютого на Марс здійснюватиме посадку апарат NASA під назвою Perseverance. Він спускатиметься на червону планету завдяки системі "небесний кран", подія транслюватиметься у режимі реального часу (очевидно із затримкою сигналу), тож стежте за Техно 24, ми інформуватимемо вас про перебіг місії.

Детальнішу інформацію про усі вищеперераховані апарати, їх цілі, завдання та особливості місії читайте у нашому матеріалі, де ми зібрали найцікавіші факти.