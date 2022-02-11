Судячи з усього, компанія почала розробку наступної версії ОС одразу після випуску попередньої. Нагадаємо, паралельно ведеться розробка Android 12L, призначеного для пристроїв з великими екранами – наприклад, планшетів та смартфонів з великими гнучкими екранами.

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Що нового в Android 13

Android 13 Developer Preview 1 орієнтована лише на розробників, бета-версія для всіх бажаючих стане доступна пізніше.

Нову тестову ОС можна встановити зараз для смартфонів серії Pixel - Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 XL і Pixel 4.

Серед нововведень Android 13 – оновлені теми та функції конфіденційності, нові інструменти керування мовами та, звичайно ж, безліч внутрішніх оновлень.

Дизайн

В Android 12 з'явилися теми Material You, які підлаштовуються до кольорової гами ваших шпалер. Нова ж версія дозволить будь-яким програмам використовувати власні значки відповідно до теми, а не лише фірмовим додаткам Google. Такі значки набувають колірного відтінку відповідно до встановлених шпалер. Ця функція спочатку з'явиться на смартфонах Pixel, але Google обіцяє, що працює із виробниками смартфонів над ширшим запуском.



Іконки додатків підлаштуються під колірну тему всього смартфона в Android 13 / Фото Google

Безпека

Нові функції безпеки розширюють можливості при взаємодії додатків з вашою галереєю.

Ви так само можете обмінюватися фотографіями та відео з програмою, але тепер їй не потрібен дозвіл на перегляд усіх медіаматеріалів на пристрої.

Google планує додати цю функцію на всі телефони під керуванням Android 11 і вище.

Також програмам дозволять виявляти точки Wi-Fi та підключатися до них без необхідності в дозволі на місцезнаходження.

Інше

Ще одне важливе нововведення – нові мовні налаштування. Тепер бажану мову можна буде встановлювати для кожної програми окремо.

Сьогодні додатки підлаштовуються під мову всього пристрою. І якщо додаток її не підтримує, він обирає, як правило, англійську. Однак це не завжди зручно, адже користувач може володіти іншою з доступних мов. Після оновлення користувачі зможуть обирати в налаштуваннях той переклад, який зручний їм.