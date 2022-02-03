Перша ціль телескопа "Джеймс Вебб" визначена: досліджуватимуть зірку у Великій ведмедиці

Інженери NASA успішно активували чотири наукові прилади космічного телескопа "Джеймс Вебб" та визначили першу ціль для дослідження. Вона допоможе відкалібрувати апарат на етапі фокусування основного дзеркала.

На першій стадії фокусування телескоп спрямує свій погляд до зірки HD 84406, розташованої у сузір'ї Великої ведмедиці. Згідно з наявними даними, отримані в результаті спостережень за зіркою HD 84406 зображення не використовуватимуться в наукових цілях. Проте, вони допоможуть інженерам провести вирівнювання 18 сегментів 6,5-метрового дзеркала телескопа.

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Знімки будуть зроблені за допомогою ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), яка спочатку повинна охолонути до робочої температури в -153 °С.

На початку ми матимемо 18 окремих розмитих зображень. Наприкінці ми отримаємо одне чітке зображення,

– прокоментував це питання член дослідницької команди JWST Марк МакКогрін.

NIRcam спостерігатиме за зіркою HD 84406, тоді як інженери NASA продовжать фокусування дзеркала, вирівнюючи його сегменти з кроком переміщення в нанометр. Зрештою повинна вийти ідеально рівна поверхня, але досягти цього вдасться не раніше кінця квітня.

Тільки після цього почнеться налагодження наукових інструментів телескопа, зокрема фокусування на об'єктах далекої частини Всесвіту. Очікується, що перші повноцінні зображення телескопа будуть опубліковані в червні-липні 2022 року.

Успіх місії багато в чому залежить від того, як працюватиме NIRCam, оскільки жоден із трьох інших інструментів не може взяти на себе роботу з налаштування дзеркала телескопа.

Тестування систем "Джеймса Вебба"

За час подорожі телескопа до точки Лагранжа L2 інженери NASA вже проводили часткове включення інструменту середнього інфрачервоного діапазону (MIRI). У конструкції також є спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону (NIRSPec) та інструмент FGS-NIRiss, що є датчиком точного наведення з камерою і безщілинним спектрографом.

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На цей час вже була відключена система обігріву, яка використовувалася під час польоту апарата до місця призначення. Декілька тижнів знадобиться, щоб усі інструменти досягли робочої температури: для MIRI це всього на 5,5 °С вище температури абсолютного нуля (-273 °С), за якої рух атомів зупиняється.

Спектрографи можуть функціонувати за вищих температур в районі -236 °С. Після досягнення робочих температур інструменти NIRCam та MIRI почнуть створювати приголомшливі зображення зірок та галактик, а спектрографи нададуть докладну інформацію про хімічний склад цих далеких об'єктів.