Перша у світі ферма механічних дерев запрацює у квітні: для чого вони потрібні

Професор арізонського університету Клаус Лакнер в опублікованому нещодавно інтерв'ю виданню Inverse розповів про розроблені ним механічні дерева, які будуть вловлювати з повітря вуглекислий газ.

Насправді самі пристрої на дерева мало схожі. Вони мають форму високого циліндра і складаються з дисків діаметром у понад півтора метра, розташованих один над одним. Вони покриті спеціальною смолою.

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Як це працює

Відстань між дисками становить близько 5 сантиметрів.

У момент проходження повітря крізь споруду диски поглинають атмосферний CO 2 .

. Потрібно близько 20 хвилин, щоб диски заповнилися вуглекислим газом.

Після цього вони занурюються у розташований внизу резервуар.

Там за допомогою води й пари CO 2 переміщається в закриту камеру.

переміщається в закриту камеру. Це так званий метод прямого вловлювання.

У липні минулого року Лакнер отримав грант у розмірі 2,5 мільйона доларів від Міненерго США для роботи над своїми уловлюючими пристроями. У планах вченого – створення трьох ферм, здатних поглинати до 1000 тон вуглекислого газу на добу. Перша ферма почне працювати вже у квітні.

В інтерв'ю винахідник нагадав про те, що наявні сьогодні технології уловлювання вуглекислого газу дуже недосконалі, тому не можуть істотно знизити ефект глобального потепління. На відміну від них "механічні дерева" будуть споживати мінімальну кількість енергії.

До речі нещодавно в Ісландії запустили завод для вловлювання вуглекислого газу з повітря. Однак екологи виступили проти цього проєкту. Вони звертають увагу на дороговизну використаних технологій і низьку ефективність заводу.

На думку професора, ключова проблема – у подальшому збереженні зібраного CO 2 . Зберігання його лише 60 або 100 років недостатньо. Якщо через 100 років весь цей вуглець знову потрапить у навколишнє середовище, то все, що робили подібні установки виявиться марним і з проблемою знову доведеться розбиратися уже нашим нащадкам. Тому вчені шукають надійний спосіб цьому перешкодити.