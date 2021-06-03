Перша повністю вітчизняна ракета Південної Кореї готується до старту

Південна Корея доволі пізно приєдналася до світових змагань в освоєнні космічного простору. Раніше країна задовольняла національні потреби у виводі супутників, замовляючи запуски в України, Індії, Росії, США або Європейського космічного агентства. Тепер Корея готується запускати власні супутники на власній ракеті.

Повідомляється, що ракету-носія Nuri готують до старту в жовтні 2021 року. Nuri доставили на стартовий майданчик космічного центру Наро 1 червня 2021 року. Тепер на ракету-носій чекають численні випробовування. На проєкт створення національної ракети було виділено 1,8 мільярда доларів. Nuri – це перша ракета, яка повністю створена у Південній Кореї.

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Ракету-носій Nuri транспортують до стартового столу / Фото Yonhap News Agency

Що відомо про ракету-носій Nuri

Ракету розробляв Корейський інститут аерокосмічних технологій в Теджоні.

Триступенева ракета-носій Nuri має вагу 200 тонн та здатна вивести на низьку навколоземну орбіту супутник, вагою 1,5 тонни.

Перший ступінь ракети обладнаний чотирма рідиннопаливними двигунами KRE-075 SL. Кожен з них має потужність 75 тонн сили.

Другий ступінь має один двигун KRE-075.

Третій ступінь матиме двигун KRE-007, адаптований для роботи у вакуумі.

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Перший ступінь ракети-носія Nuri / Фото Yonhap News Agency

Які ракети-носії були раніше у Південної Кореї

До створення Nuri Південна Корея мала одну ракету-носій, яка мала назву KSLV-1 (Korea Space Launch Vehicle 1). Інша назва ракети – Naro-1.

Ракета-носій розроблялася у тісному партнерстві з Росією у 2004 – 2008 роках. Naro-1 – це двоступенева 140-тонна ракета, яка мала виводити на низьку навколоземну орбіту вантаж, масою 100 кілограмів.

Перший ступінь – це універсальний ракетний модуль російської ракети "Ангара" з рідиннопаливним двигуном РД-191. Другий ступінь був побудований у Південній Кореї та мав твердопаливний двигун.

Всього було здійснено три запуски KSLV-1 у 2009 – 2013 роках. Перші два закінчилися аварією. Третій був успішним, але після цього програму закрили.



Нова південнокорейська ракета Nuri встановлена на стартовий стіл / Фото Yonhap News Agency