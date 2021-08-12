Персеїди 2021: як спостерігати за метеорним потоком

Метеорні дощі – це неймовірно гарне космічне явище. Та більшість з них доволі слабкі й можна просидіти на вулиці всю ніч, але побачити лише пару "падаючих зірок". Та це не розповсюджується на Персеїди, які є найяскравішим метеорним потоком в році. Пік цього потоку відбудеться в ніч з 12 на 13 серпня. Як побачити Персеїди?

Метеорний потік – це дрібні частинки, які рухаються у космічному просторі та перетинають орбіту Землі. Утворюються вони через викид речовини з комет. У випадку Персеїдів материнським тілом стала короткоперіодична комета Свіфта-Таттла. Свою назву потік отримав від сузір'я Персея, в якому розташований радіант. Пил Персеїд врізається в земну атмосферу зі швидкість 60 кілометрів на секунду. Ці пилинки дуже швидко згорають, але дають людям насолодитися красою "падаючої зірки".

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Метеорний потік Персеїди 2021: дивитись відео онлайн

Як спостерігати за Персеїдами

Найкращий час для спостережень – після 23 години й до 4 ранку.

Звісно, потрібно знайти місце якнайдалі від великих населених пунктів. Це забезпечить мінімальне світлове забруднення. В цьому допоможе сервіс Light Pollution Map.

Зменште яскравість екрану свого телефону до мінімуму. Для того, щоб очі адаптувалися до темноти потрібно багато часу. Але один яскравий спалах, наприклад, телефону й процес звикання доведеться починати спочатку.

Пам'ятайте, що червоне світло не так напружує людський зір. Тому, якщо ви маєте червоний ліхтарик – це буде ідеальним рішенням для нічних астрономічних вилазок.

Візьміть з собою теплий одяг, адже серпневі ночі вже стали доволі прохолодні. Якщо маєте термос, то не забудьте заварити собі чаю або кави.

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Опинившись у потрібний час у малозабрудненому світлом місці, потрібно знайти сузір'я Персея, в якому розташований радіант метеорного потоку. Зробити це досить просто: знайдіть Велику Ведмедицю; справа від неї знайдіть зорі, які утворюють букву W, це – сузір'я Кассіопеї; Персей знаходить прямо під Кассіопеєю.

Краще зорієнтуватися на нічному небі допоможе віртуальний планетарій Stellarium.

Зверніть увагу, що справа від сузір'я Персея розташована галактика Андромеди (Туманність Андромеди), яку можна побачити неозброєним оком.



Сузір'я Персея з позначенням радіанта та навколишніх сузір'їв / Скриншот з віртуального планетарію Stellarium

Що таке радіант? Радіант – це точка на небесній сфері, де сходяться зворотні траєкторії метеорів. Простіше кажучи, метеори "вилітають" з радіанта.

У 2021 році умови для спостереження за Персеїдами складаються якнайкраще. Прогнозована кількість метеорів складає до 90 штук на годину. Окрім того, Місяць зовсім не буде заважати спостереженням та не буде засвічувати небо.

Пік потоку припадає на ніч з 12 на 13 серпня, але це не означає, що 13 або 14 серпня ви не зможете спостерігати за зорепадом. Просто він буде не такий інтенсивний.

Метеори розлітаються усім нічним небом, тому доведеться активно крутити головою. Але можна й зручно сісти з чашкою кави та дивитися, наприклад, в напрямку самого сузір'я Персея.

Астрономи-любителі радять дивитися вздовж смуги Молочного Шляху, в напрямку сузір'їв Лебедя та Стрільця. Там з'являються найяскравіші метеори, які влітають в атмосферу під великим кутом.

Якщо ж ви взагалі не хочете вилазити з дому, то це не проблема, адже NASA буде проводити онлайн-трансляцію, на якій можна спостерігати Персеїди.

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Зорепад Персеїди від NASA: дивитись відео онлайн

Чи становить зорепад Персеїди небезпеку

Для людей на Землі Персеїди абсолютно безпечні. Потік складається з мікроскопічних частинок, пилу. Існують в потоці й більші метеороїди, але вони все одно не долетять до поверхні Землі, а згорять в атмосфері.

А от для людського приладдя в космосі зорепад може становити небезпеку, адже там немає щільної атмосфери, яка б загальмувала частинки потоку.

Наприклад, у 1993 році Персеїди фактично знищили супутник зв'язку Європейського космічного агентства Olympus-1, вартістю 850 мільйонів доларів. Частинки потоку влучили в супутник, що викликало утворення хмари з плазми. Через це вийшла з ладу система орієнтації апарату й щоб його стабілізувати було витрачене все паливо. Це поставило "хрест" на супутнику.

Та все ж такі події дуже рідкісні й шанс на те, що Персеїди вчинять шкоду дуже малий.