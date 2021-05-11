NASA опублікувало перший запис звуку польоту вертольота Ingenuity на Марсі

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору опублікувало в п'ятницю відеоролик, присвячений польоту вертольота Ingenuity, здійсненого на Марсі 30 квітня 2021 року.

Як і у випадку з попередніми трьома польотами Ingenuity, відеозапис здійснювався за допомогою камери марсохода Perseverance. Але цього разу був записаний і звук вертольота, який після деякої обробки був синхронізований з відеозаписом.

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Історичний момент

Ви вже, мабуть, звикли до того, що кожен крок Ingenuity на Марсі називають історичним і не даремно, адже раніше людство нічого схожого не робило. Так і цього разу вперше було зроблено запис звуків, одного літального апарата, за допомогою іншого космічного апарата на іншій планеті. І ми вперше зможемо почути звук польоту вертольота на Марсі.

Запис відео та звуку Ingenuity: дивіться відео

Як вдалося записати звук Ingenuity

Зробити це вдалося завдяки мікрофону, який є частиною лазерного приладу Perseverance SuperCam і насправді не призначений для такого роду записів. З його допомогою записується звук впливу лазера на гірські породи, щоб допомогти обчислити такі показники, як їх загальна твердість.

Однак його також можна активувати окремо, щоб записувати, наприклад, шум вітру на Марсі. Саме за цим фоновим шумом Perseverance вловив звук лопатей вертольота Ingenuity, хоча вони перебували на відстані (80 м) один від одного. Вертоліт спеціально розташовується на безпечній відстані від марсохода під час льотних випробувань, щоб знизити ризик його випадкового пошкодження у разі аварії.

Проте, навіть на такій відстані можна почути слабкий гул лопатей вертольота, коли той злітає і перебуває у польоті.

Ми провели тести й симуляції, які показали, що мікрофон ледь вловлює звуки вертольота, оскільки атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Нам пощастило записати звук вертольота на такій відстані. Цей запис стане справжньою золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери,

– пояснив професор планетології у Вищому аерокосмічному інституті (ISAE-SUPAERO) в Тулузі Девід Мімун, відповідальний за роботу мікрофона SuperCam Mars.

Щоб вловити деталі потрібна була невелика обробка звуку. Мікрофон записував звук в моно, а команда JPL виділила конкретну частоту звуку лопатей вертольота – 84 Гц шляхом зниження частот нижче 80 або вище 90 герц.