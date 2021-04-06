Ровер Perseverance виявив на Марсі загадковий зелений камінь з дірками

Марсохід NASA Perseverance знайшов незвичайний зеленуватий камінь на поверхні Червоної планети. Якщо вірити твітеру, знахідка спантеличила вчених.

Наразі дослідники мають кілька гіпотез появи каменя на Марсі: це може бути частина вивітреної місцевої породи; це шматок Марса, який потрапив у кратер Єзеро внаслідок зіткнення; або ж це метеорит.

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Perseverance використав інструмент SuperCam для аналізу каменя

Довжина каменя становить близько 15 см. Perseverance вже залишив на камені позначки лазером, який є частиною інструменту SuperCam для оптичного, хімічного й мінералогічного аналізу каменів та ґрунту на Марсі. Він є вдосконаленою версією приладу ChemCam марсохода Curiosity. Прилад має два лазери і чотири спектрометри для віддаленого пошуку біосигнатур та оцінки можливості існування марсіанського життя у минулому.

Вчені сподіваються, що з часом SuperCam дасть більше інформації про склад дивної породи і вчені зможуть визначити чи утворилася вона на місці або ж була перенесена туди якимось процесом. Якщо камінь не сформувався на своєму нинішньому місці, можливо, вода колись давно принесла його в кратер Єзеро або це міг бути метеорит, подібний до того, який марсохід Curiosity виявив у 2014 році.

Як працює SuperCam

Марсохід має на борту сім наукових приладів. SuperCam розташований на вершині щогли і може посилати лазерні пучки в обрані камені на відстань до 7 метрів від марсохода. Кожен промінь створює хмарку з випарованої породи, склад якої може бути проаналізований камерами і спектрометрами SuperCam.



Сліди від лазеру зроблені інструментом SuperCam / Фото NASA

Вперше SuperCam на Марсі запрацював 2 березня, коли лазер почав робити "постріли" по цілі під назвою Máaz ("Марс" мовою навахо). Команда Perseverance неофіційно назвала свій район кратера Єзеро Каньоном Де Шейі, на честь національного пам'ятника на землі навахо на північному сході Арізони.