Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

Джерело:NASA
NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. Апарат здійснив посадку у кратері Джезеро за допомогою системи "Небесний кран" у штатному режимі, як і було заплановано.
Ровер спустився на поверхню Марса у кратері Єзеро, як було заплановано у рамках місії NASA. Тепер апарат Perseverance займеться пошуком біосигнатур, які підтвердять факт присутності життя на Червоній планеті у одному з періодів її розвитку.
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Детальніше про те чим займеться Perseverance на Марсі читайте у нашому матеріалі, де ми зібрали усю найважливішу інформацію про цю надважливу місію.
Місце посадки у кратері Єзеро / Фото NASA
А ось і перші зображення з поверхні Марса після посадки.
Тепер залишається чекати на інші зображення Perseverance, які ровер надішле зовсім скоро, а через кілька днів ми отримаємо відео посадки зі звуком у хорошій якості, адже апарат фіксував цей процес.
Тепер фахівці NASA працюватимуть, щоб перевірити усі наукові інструменти встановлені на ровері. Нагадаємо, що їх сім. Після перевірки їх роботоздатності апарат розпочне роботу у кратері Єзеро з пошуку ознак життя.