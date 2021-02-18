Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. Апарат здійснив посадку у кратері Джезеро за допомогою системи "Небесний кран" у штатному режимі, як і було заплановано.

Ровер спустився на поверхню Марса у кратері Єзеро, як було заплановано у рамках місії NASA. Тепер апарат Perseverance займеться пошуком біосигнатур, які підтвердять факт присутності життя на Червоній планеті у одному з періодів її розвитку.

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Детальніше про те чим займеться Perseverance на Марсі читайте у нашому матеріалі, де ми зібрали усю найважливішу інформацію про цю надважливу місію.

Підтвердження про посадку марсохода



Місце посадки у кратері Єзеро / Фото NASA

Ось як відбувалася посадка Perseverance на Марс: дивіться відео

А ось і перші зображення з поверхні Марса після посадки.

Тепер залишається чекати на інші зображення Perseverance, які ровер надішле зовсім скоро, а через кілька днів ми отримаємо відео посадки зі звуком у хорошій якості, адже апарат фіксував цей процес.

Робота команди NASA

Тепер фахівці NASA працюватимуть, щоб перевірити усі наукові інструменти встановлені на ровері. Нагадаємо, що їх сім. Після перевірки їх роботоздатності апарат розпочне роботу у кратері Єзеро з пошуку ознак життя.