NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. Апарат здійснив посадку у кратері Джезеро за допомогою системи "Небесний кран" у штатному режимі, як і було заплановано.

Ровер спустився на поверхню Марса у кратері Єзеро, як було заплановано у рамках місії NASA. Тепер апарат Perseverance займеться пошуком біосигнатур, які підтвердять факт присутності життя на Червоній планеті у одному з періодів її розвитку.

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Детальніше про те чим займеться Perseverance на Марсі читайте у нашому матеріалі, де ми зібрали усю найважливішу інформацію про цю надважливу місію.

Підтвердження про посадку марсохода

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021



Місце посадки у кратері Єзеро / Фото NASA

Ось як відбувалася посадка Perseverance на Марс: дивіться відео

Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

А ось і перші зображення з поверхні Марса після посадки.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Тепер залишається чекати на інші зображення Perseverance, які ровер надішле зовсім скоро, а через кілька днів ми отримаємо відео посадки зі звуком у хорошій якості, адже апарат фіксував цей процес.

Робота команди NASA

Тепер фахівці NASA працюватимуть, щоб перевірити усі наукові інструменти встановлені на ровері. Нагадаємо, що їх сім. Після перевірки їх роботоздатності апарат розпочне роботу у кратері Єзеро з пошуку ознак життя.