Марсохід Perseverance здійснив першу поїздку на Марсі

Національне аерокосмічного агентство США (NASA) відзвітувало про чергові кроки в програмі перебування на Марсі апарату Perseverance. Протягом останнього тижня марсохід здійснив першу поїздку Червоною планетою перевірив працездатність маніпулятора, а також оновив власне програмне забезпечення.

Своє перше переміщення поверхнею Марсу апарат Perseverance виконав 4 березня – через два тижні після прибуття. Маршрут виявився не надто великим – його протяжність склала всього 6,5 метра. Однак метою цієї поїздки була лише перевірка ходової частини марсохода для подальшого калібрування наукових інструментів.

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Перші "кроки" марсохода Perseverance

Загалом поїздка марсохода тривала 33 хвилини. За цей час Perseverance проїхав 4 метри вперед, повернув на 150 градусів вліво, а потім повернувся на 2,5 метра назад і зайняв позицію очікування.

Тепер свіжі знімки, передані марсоходом Perseverance з Червоної планети, містять відбитки протектора.



Сліди апарата Perseverance на поверхні Марса / Фото NASA

Що далі робитиме Perseverance

У майбутньому, коли апарат приступить до виконання наукової програми, його поїздки стануть довшими. Передбачається, що він буде регулярно долати по 200 і більше метрів. За планом марсохід повинен попрямувати до дельти древньої річки, щоб зібрати зразки для їх відправки на Землю і спробувати знайти сліди минулого життя. Зараз вчені вирішують, яким шляхом вести апарат, і чи слід вибрати простішу дорогу або ж поїхати по більш складній трасі, де можна буде виявити інтригуючі артефакти, що підтверджують існування на планеті води в період від 3 до 4 мільярдів років тому.



Маршрути марсохода Perseverance / Фото NASA

Також інженери плануються провести більш детальні тести і калібрування наукових приладів та скинути захисні кожухи з системи збирання зразків з марсіанського вертольота Ingenuity. Перші пробні польоти вертольота пройдуть пізніше, коли почнеться штатна експлуатація марсохода.

Перевірка маніпулятора Perseverance

Ще одне важливе випробування було проведено 2 березня, коли фахівцями був вперше розкладений двометровий роботизований маніпулятор марсохода і перевірені всі його п'ять шарнірів. Це операція зайняла дві години. Маніпулятор, на якому встановлені різні наукові прилади та інструмент для буріння грунту, планується використовувати в подальшому для дослідження геологічних особливостей планети.

Оновлення програмного забезпечення

Також NASA повідомило, що за час, що минув з прибуття марсохода, фахівці завантажили в апарат нове програмне забезпечення, замінивши прошивку, що використовувалася при посадці, на нову – дослідницьку. Крім того, фахівцями були перевірені георадар RIMFAX і прилад для виробництва кисню MOXIE, а також розгорнуті два датчики стану навколишнього середовища MEDA.

Надалі плануються більш детальне тести і калібрування наукових приладів, відправка марсохода на довші відстані, а також скидання захисних кожухів з системи збирання зразків і з марсіанського вертольота Ingenuity. Перші пробні польоти вертольота пройдуть пізніше, коли почнеться штатна експлуатація марсохода.