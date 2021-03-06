Національне аерокосмічного агентство США (NASA) відзвітувало про чергові кроки в програмі перебування на Марсі апарату Perseverance. Протягом останнього тижня марсохід здійснив першу поїздку Червоною планетою перевірив працездатність маніпулятора, а також оновив власне програмне забезпечення.

Своє перше переміщення поверхнею Марсу апарат Perseverance виконав 4 березня – через два тижні після прибуття. Маршрут виявився не надто великим – його протяжність склала всього 6,5 метра. Однак метою цієї поїздки була лише перевірка ходової частини марсохода для подальшого калібрування наукових інструментів.

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Перші "кроки" марсохода Perseverance

Загалом поїздка марсохода тривала 33 хвилини. За цей час Perseverance проїхав 4 метри вперед, повернув на 150 градусів вліво, а потім повернувся на 2,5 метра назад і зайняв позицію очікування.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

Тепер свіжі знімки, передані марсоходом Perseverance з Червоної планети, містять відбитки протектора.



Сліди апарата Perseverance на поверхні Марса / Фото NASA

Що далі робитиме Perseverance

У майбутньому, коли апарат приступить до виконання наукової програми, його поїздки стануть довшими. Передбачається, що він буде регулярно долати по 200 і більше метрів. За планом марсохід повинен попрямувати до дельти древньої річки, щоб зібрати зразки для їх відправки на Землю і спробувати знайти сліди минулого життя. Зараз вчені вирішують, яким шляхом вести апарат, і чи слід вибрати простішу дорогу або ж поїхати по більш складній трасі, де можна буде виявити інтригуючі артефакти, що підтверджують існування на планеті води в період від 3 до 4 мільярдів років тому.



Маршрути марсохода Perseverance / Фото NASA

Також інженери плануються провести більш детальні тести і калібрування наукових приладів та скинути захисні кожухи з системи збирання зразків з марсіанського вертольота Ingenuity. Перші пробні польоти вертольота пройдуть пізніше, коли почнеться штатна експлуатація марсохода.

Перевірка маніпулятора Perseverance

Ще одне важливе випробування було проведено 2 березня, коли фахівцями був вперше розкладений двометровий роботизований маніпулятор марсохода і перевірені всі його п'ять шарнірів. Це операція зайняла дві години. Маніпулятор, на якому встановлені різні наукові прилади та інструмент для буріння грунту, планується використовувати в подальшому для дослідження геологічних особливостей планети.

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021

Оновлення програмного забезпечення

Також NASA повідомило, що за час, що минув з прибуття марсохода, фахівці завантажили в апарат нове програмне забезпечення, замінивши прошивку, що використовувалася при посадці, на нову – дослідницьку. Крім того, фахівцями були перевірені георадар RIMFAX і прилад для виробництва кисню MOXIE, а також розгорнуті два датчики стану навколишнього середовища MEDA.

Надалі плануються більш детальне тести і калібрування наукових приладів, відправка марсохода на довші відстані, а також скидання захисних кожухів з системи збирання зразків і з марсіанського вертольота Ingenuity. Перші пробні польоти вертольота пройдуть пізніше, коли почнеться штатна експлуатація марсохода.