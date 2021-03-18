NASA опублікувало звуки пересування ровера Perseverance поверхнею Марса

Національне управління США з повітроплавання і дослідженню космічного простору оприлюднило звуки, що видає Perseverance під час пересування Червоною Планетою.

У NASA опублікували два звукових файли, які дозволяють почути крихтіння, стукіт та інші шуми. Запис зроблено 7 березня за допомогою мікрофона Entry, Descent, and Landing (EDL) на борту ровера.

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Багато людей, коли дивляться на зображення, не беруть до уваги ту обставину, що колеса [марсохода] виготовлені з металу. Рух з такими колесами кам'янистим ґрунтом насправді є вельми гучним,

– відзначають в NASA.

Один із записів має тривалість близько 16 хвилин. Вона зроблена під час 27,3-метрової поїздки робота марсіанською поверхнею у районі кратера Єзеро.

Другий файл тривалістю 90 секунд – це нарізка з декількох уривків, при створенні якої фахівці NASA відфільтрували певні шуми.