Perseverance записав клацання лазера по камінню на Марсі

Команда марсохода Perseverance опублікувала перші результати роботи інструменту SuperCam, за допомогою якого він дистанційно визначає склад ґрунту і каменів на Марсі. Інструмент зміг з'ясувати склад каменя-мішені і записати клацання лазера по камінню за допомогою мікрофона.

SuperCam – це 10-кілограмовий інструмент для дистанційного (до 7-12 метрів) дослідження хімічного і мінерального складу каменів і ґрунту на Марсі, а також пошуку органічних сполук, що можуть вказувати на існування мікробіологічного життя в минулому планети (основне завдання Perseverance).

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До складу SuperCam входить:

лазерно-іскровий емісійний спектрометр, оснащений червоним лазером;

Раманівський спектрометр, оснащений зеленим лазером;

спектрометр ближнього інфрачервоного діапазону;

оптична камера, що дозволяє отримувати кольорові знімки високої роздільної здатності;

мікрофон.

Усі ці прилади знаходяться в "голові" марсохода Perseverance, встановленій на щоглі.

Перевірка інструментів та підготовка до роботи

На початку березня 2021 року марсохід почав перевірку і калібрування інструменту SuperCam. Для цього були обрані два цілі. Перша, що отримала позначення Máaz (Марс мовою навахо), перебувала на відстані 3,17 метра від ровера. Аналіз даних показав, що це або цільна вулканічна порода, або вона складається з дрібних зерен вулканічного походження, які злиплися у присутності рідкої води. Друга ціль, що отримала позначення Yeehgo ("старанний" мовою навахо), перебувала на відстані 3,32 метра від ровера і являє собою валун, на якому помітні яскраві вкраплення.

Цілі Máaz таYeehgo на поверхні Марсу / Фото NASA

Команда ровера крім знімків, зроблених інструментом SuperCam, також опублікувала звуки роботи інструменту, записані мікрофоном 2 березня. На записі чутні 30 моментів попадання лазерного імпульсу по камінню, деякі з них звучать трохи голосніше, ніж інші, що може дати вченим інформацію про твердість валуна.

До речі, раніше марсохід Perseverance вперше в історії записав на повноцінний мікрофон звуки Марса. Якщо ви це пропустили, пропонуємо вам почути їх у закріпленому нижче аудіо.

Що робитиме Perseverance на Марсі

Ровер працює на Марсі з середини лютого, він буде вести великі геологічні дослідження, у тому числі в рамках астробіології, вивчати клімат Марса, випробує технології, необхідні для майбутніх пілотованих польотів до планеті, а також збере зразки ґрунту у пробірки для подальшої доставки на землю в ході майбутньої програми MSR (Mars Sample Return Mission). Марсохід працює у висохлій дельті річки у кратері Єзеро, місце його висадки команда місії неофіційно назвала на честь письменниці-фантастки Октавії Батлер.