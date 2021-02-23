NASA вперше опублікувало звук з Марса і показало відео посадки марсохода Perseverance

Ровер Perseverance здійснив успішну посадку на Марсі 18 лютого. Зпрпз фахівці NASA зайняті тестуванням справності усіх систем та наукових інструментів апарата та першого марсіанського вертольота Ingenuity. Поки триває зарядка батарей компера та передача програмного забезпечення на апарат у NASA показали отримані відео та звук записані марсоходом під час посадки.

Відео, отримане з марсохода, є першим відео знятим на поверхні Марса саме як відео. Відео з Марса які ви могли бачити раніше були склейкою фото кадрів. Ролик демонструє процес спуску та посадки на Червону планету.

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З моменту розкриття парашута система з чотирьох камер зняла увесь процес спуску марсохода у кратер Єзеро. Запис проводився у високії роздільній здатності починаючи з висоти в 11 кілометрів над поверхнею Марса. На відео видно розгортання надзвукового парашута (це найбільший парашут, який коли-небудь розкривався на іншій планеті), також видно тепловий щит, що падає вниз. Він захищав марсохід від високих температур під час входу в атмосферу.

Під час спуску видно, як ровер м'яко розгойдується на парашуті, немов маятник. Марсіанський ландшафт швидко змінюється, і потім відбувається дуже м'яка посадка за допомогою гальмівних двигунів.



Схема посадки Perseverance на Марс / Фото NASA

На відео можна побачити масу цікавих деталей, однією з яких є процес роботи автономної системи пошуку місця оптимальної посадки, яка працює на базі штучного інтелекту.

Також зазначимо, що на відео накладено звукову доріжку записану в NASA під час посадки марсохода, коли команда отримувала дані із затримкою в 11 хвилин та 20 секунд (на той момент Perseverance вже впевнено почував себе на Марсі).

Посадка Perseverance на Марс: дивіться відео

Наведений ролик було змонтовано з відеозаписів, зроблених чотирма різними камерами, розташованими на трьох різних компонентах космічного апарату. Дві камери на задній обшивці знімали надування парашута (одна з них вийшла з ладу). Камера на "небесному крані" забезпечувала вид вниз, включаючи верхню частину марсохода, у той час як дві камери на шасі марсохода демонструють виж уверх та вниз.

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Аудіозаписи та проблеми з мікрофоном

Мікрофон (їх було два), який прикріпили до марсоходу, не зміг записати звук під час спуску в атмосфері, але інший пристрій зміг пережити високодинамічний спуск на поверхню планети і таки записав звук Марсу. Одразу попередимо, що записи, які отримало NASA це перші в історії записи звуку Марса записані безпосередньо на мікрофон. Раніше звуки Марсу записував також апарат InSight, але для цього він використовував інші інструменти. На записах чути шум марсіанського вітру і механічні звуки роботи марсохода.

Звук поверхні Марса без шуму марсохода Perseverance:

Звук Марсу зі свуком роботи марсохода Perseverance:

Нові фото з місця висадки у кратері Єзеро

Perseverance продовжує передавати дані і з кожною годиною ми отримуємо все більше фото, яких вже майже 5000. Усі вони доступні за цим посиланням на сайті NASA. Однак, поки марсохід перебуває на одному місці і триває його підготовка, особливою різноманітністю ці фото не відрізнятимуться. Наразі рекомендуємо звернути увагу на фото кругової панорами Марса у місці висадки апарата – кратері Єзеро.



Панорама Марсу у кратері Єзеро / Фото NASA

Фото марсохода

Також NASA опублікувала загальний вигляд марсохода зверху, зроблений за допомогою навігаційних камер 20 лютого 2021 року. Це фото зафіксувало складений маніпулятор і дає гарне уявлення про закріплений на ньому планетарний прилад для рентгенівської літохіміі (PIXL). PIXL – це рентгенофлуоресцентний спектрометр для визначення дрібномасштабного елементного складу поверхневих матеріалів Марса, розроблений і вироблений для місії Національним космічним інститутом в Технічному університеті Данії (DTU Space).

Також на обох фото видно мітки для калібрування кольорів і градацій сірого. Команда використовує ці дані для калібрування отриманих з Марса зображень, щоб пристосуватися до змін яскравості і концентрації пилу у атмосфері протягом дня.

Зображення марсохода Perseverance / Фото NASA

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Фото зони висадки з орбітального зонда

Окрім зображень зроблених марсоходом також були опубліковані кілька фото, зроблених з орбіти камерою HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), яка перебуває на борту апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсіанський розвідувальний супутник). На першому фото зеленою точкою позначено місце, де марсохід приземлився в кратері Єзеро, а на другому фото, зробленому 19 лютого тію ж камерою, при бажанні можна розгледіти різні компоненти системи посадки місії Mars 2020, які дозволили марсоходу безпечно дістатися до поверхні планети.

Фото місця посадки Perseverance зняте зондом MRO / Фото NASA