Perseverance став свідком сонячного затемнення на Марсі: космічне відео

Марсохід Perseverance, який зараз перебуває на Червоній планеті, зафіксував бортовою камерою особливу подію – сонячне затемнення. Дослідницький апарат записав відео й надіслав його на Землю.

Затемнення відбулося. коли Фобос, один з двох супутників Марса, пройшов між Марсом та Сонцем. Весь процес тривав лише 40 секунд.

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Затемнення на Марсі

Рідкісна подія була зафільмована 2 квітня камерою нового покоління Mastcam-Z, встановленою на марсоході Perseverance.

Завдяки новій камері марсохід зміг сфокусуватися і зняти перше подібне відео сонячного затемнення за участю Фобоса, при цьому з високою частотою кадрів.

Mastcam-Z також оснащений сонячними фільтрами, які діють як сонцезахисні окуляри, щоб зменшити інтенсивність світла.

Я знала, що все буде добре, але не очікувала, що все буде настільки приголомшливо,

​– каже Рейчел Хоусон, одна з членів команди розробників Mastcam-Z, яка управляє камерою.

На записі можна побачити деталі форми Фобоса, такі як гребені й нерівності на місячному ландшафті. Варто відзначити, що Фобос приблизно в 157 разів менший Місяця. На Сонці ж добре видно плями.

Сонячне затемнення на Марсі: відео

Коли Фобос обертається навколо Марса, його гравітація чинить невеликий приливний вплив на внутрішню частину Червоної планети, злегка деформуючи гірські породи в корі та мантії планети. Ці сили також повільно змінюють орбіту супутника. В результаті геофізики можуть використовувати ці зміни, щоб краще зрозуміти, наскільки податлива внутрішня частина Марса, і дізнатися більше про матеріали кори та мантії.