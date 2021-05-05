На одній з фотографій зображений камінь, що зовні нагадує брахіозавра – великого динозавра. Так, у валуна проглядаються порівняно невелика "голова", витягнута "шия" і масивне "тіло".

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Марсіанський камінь
Марсіанський "брахіозавр" / Фото NASA

Інше фото з Марсу

На іншому знімку можна бачити валун, що складається із двох частин приблизно однакового розміру. Його оточують камені різної форми, що утворюють практично замкнуте кільце.

Камінь на Марсі
Роздвоєний марсіанський валун / Фото NASA

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Незвичний марсіанський об'єкт

Крім того, ровер Perseverance зробив фотографії дивного блискучого об'єкта. Знімки отримані з використанням приладу SuperCam Remote Micro-Imager, встановленого у верхній частині щогли. Фотографії зроблені з різних ракурсів, але поки не ясно, що саме вдалося виявити марсоходу.

Невпізнаний сріблястий об'єкт на Марсі / Фото NASA