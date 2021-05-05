На одній з фотографій зображений камінь, що зовні нагадує брахіозавра – великого динозавра. Так, у валуна проглядаються порівняно невелика "голова", витягнута "шия" і масивне "тіло".
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Марсіанський "брахіозавр" / Фото NASA
Інше фото з Марсу
На іншому знімку можна бачити валун, що складається із двох частин приблизно однакового розміру. Його оточують камені різної форми, що утворюють практично замкнуте кільце.
Роздвоєний марсіанський валун / Фото NASA
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Незвичний марсіанський об'єкт
Крім того, ровер Perseverance зробив фотографії дивного блискучого об'єкта. Знімки отримані з використанням приладу SuperCam Remote Micro-Imager, встановленого у верхній частині щогли. Фотографії зроблені з різних ракурсів, але поки не ясно, що саме вдалося виявити марсоходу.
Невпізнаний сріблястий об'єкт на Марсі / Фото NASA