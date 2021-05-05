На одній з фотографій зображений камінь, що зовні нагадує брахіозавра – великого динозавра. Так, у валуна проглядаються порівняно невелика "голова", витягнута "шия" і масивне "тіло".

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Марсіанський "брахіозавр" / Фото NASA

Інше фото з Марсу

На іншому знімку можна бачити валун, що складається із двох частин приблизно однакового розміру. Його оточують камені різної форми, що утворюють практично замкнуте кільце.



Роздвоєний марсіанський валун / Фото NASA

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Незвичний марсіанський об'єкт

Крім того, ровер Perseverance зробив фотографії дивного блискучого об'єкта. Знімки отримані з використанням приладу SuperCam Remote Micro-Imager, встановленого у верхній частині щогли. Фотографії зроблені з різних ракурсів, але поки не ясно, що саме вдалося виявити марсоходу.

Невпізнаний сріблястий об'єкт на Марсі / Фото NASA

Довідка. Ровер Perseverance перебуває в області марсіанського кратера Єзеро (Jezero). Апарат продовжує досліджувати поверхню планети у пошуках слідів життя на Червоній планеті.