Perseverance надсилає перше відео з Марса: пряма трансляція

22 лютого 2021 , 20:45
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Джерело:

NASA

Марсохід Perseverance, який висадився на поверхню Червоної планети надсилає своє перше відео, яке він записував під час спуску. Раніше у NASA зазначали, що апарат запише також і звук.

Раніше ровер вже надіслав свої перші кольорові зображення з поверхні Марса. Зараз їх уже понад сотня, однак вони не відрізняються різноманітністю, адже апарат поки стоїть на місці.

Якщо пропустили Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

Наразі фахівці NASA продовжують перевіряти справність інструментів Perseverance та готують його до початку роботи. Разом з ним, до речі, на Марс сів і перший у своєму роді гелікоптер Ingenuity, який вже повідомив NASA про свою справність, а інженери навіть розпочали заряджати батареї готуючи його до першого польоту у розрідженій атмосфері Червоної планети.

Де висадився Perseverance та чому саме там? Для чого NASA відправила черговий марсохід на Червону планету і що він там робитиме? Усе, що потрібно знати про місію ровера Perseverance на Марсі ми зібрали в одному матеріалі за цим посиланням.

Перше відео Perseverance: де дивитися

NASA транслюватиме прямий ефір у якому продемонструє перше відео зняте марсоходом на своєму ютуб-каналі. Подивитися його можна прямо тут.

Прямий ефір NASA: дивіться відео

  • Перше відео в історії зняте на Марсі під час спускання апарату Perseverance

На відео детально видно увесь процес від моменту спускання та розкриття парашуту і до моменту посадки апарату на поверхню Марса.

Спеціалісти NASA зазначили, що звук записати під час спускання марсохода не вдалося, однак відео знімали на три камери закріплених на різних частинах капсули:

  • на верхівці щита капсули – камера показувала розгортання надзвукового парашута;
  • на посадковому ступені "Небесний край" – камера демонструвала марсохід Perseverance зверху;
  • на марсоході Perseverance (верхня) – камера показувала систему "Небесний кран" з низу;
  • на марсоході Perseverance (нижня) – камера показувала поверхню Марса в зоні посадки апарата.