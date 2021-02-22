Perseverance надсилає перше відео з Марса: пряма трансляція

Джерело:NASA
Марсохід Perseverance, який висадився на поверхню Червоної планети надсилає своє перше відео, яке він записував під час спуску. Раніше у NASA зазначали, що апарат запише також і звук.
Раніше ровер вже надіслав свої перші кольорові зображення з поверхні Марса. Зараз їх уже понад сотня, однак вони не відрізняються різноманітністю, адже апарат поки стоїть на місці.
Якщо пропустили Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні
Наразі фахівці NASA продовжують перевіряти справність інструментів Perseverance та готують його до початку роботи. Разом з ним, до речі, на Марс сів і перший у своєму роді гелікоптер Ingenuity, який вже повідомив NASA про свою справність, а інженери навіть розпочали заряджати батареї готуючи його до першого польоту у розрідженій атмосфері Червоної планети.Де висадився Perseverance та чому саме там? Для чого NASA відправила черговий марсохід на Червону планету і що він там робитиме? Усе, що потрібно знати про місію ровера Perseverance на Марсі ми зібрали в одному матеріалі за цим посиланням.
NASA транслюватиме прямий ефір у якому продемонструє перше відео зняте марсоходом на своєму ютуб-каналі. Подивитися його можна прямо тут.
На відео детально видно увесь процес від моменту спускання та розкриття парашуту і до моменту посадки апарату на поверхню Марса.
Спеціалісти NASA зазначили, що звук записати під час спускання марсохода не вдалося, однак відео знімали на три камери закріплених на різних частинах капсули: