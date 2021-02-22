Марсохід Perseverance, який висадився на поверхню Червоної планети надсилає своє перше відео, яке він записував під час спуску. Раніше у NASA зазначали, що апарат запише також і звук.

Раніше ровер вже надіслав свої перші кольорові зображення з поверхні Марса. Зараз їх уже понад сотня, однак вони не відрізняються різноманітністю, адже апарат поки стоїть на місці.

Якщо пропустили Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

Наразі фахівці NASA продовжують перевіряти справність інструментів Perseverance та готують його до початку роботи. Разом з ним, до речі, на Марс сів і перший у своєму роді гелікоптер Ingenuity, який вже повідомив NASA про свою справність, а інженери навіть розпочали заряджати батареї готуючи його до першого польоту у розрідженій атмосфері Червоної планети.

Де висадився Perseverance та чому саме там? Для чого NASA відправила черговий марсохід на Червону планету і що він там робитиме? Усе, що потрібно знати про місію ровера Perseverance на Марсі ми зібрали в одному матеріалі за цим посиланням.

Перше відео Perseverance: де дивитися

NASA транслюватиме прямий ефір у якому продемонструє перше відео зняте марсоходом на своєму ютуб-каналі. Подивитися його можна прямо тут.

Прямий ефір NASA: дивіться відео

Перше відео в історії зняте на Марсі під час спускання апарату Perseverance

​На відео детально видно увесь процес від моменту спускання та розкриття парашуту і до моменту посадки апарату на поверхню Марса.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Спеціалісти NASA зазначили, що звук записати під час спускання марсохода не вдалося, однак відео знімали на три камери закріплених на різних частинах капсули: