Perseverance добув перший зразок марсіанської породи

Марсохід Perseverance продовжує вивчення Червої Планети. Дослідницький апарат провів забір ґрунту для подальшого аналізу.

Це перша вдала спроба Perseverance зібрати ґрунт. Ровер знаходиться на Марсі з лютого.

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Що відомо

Повідомлення офіційної сторінки марсохода у твітері підкріпили фотографією, яка показує камінь з отвором.

Адам Стелтцнер, головний інженер проєкту, процитував твіт і написав на своїй сторінці:

У нас є зразок! Ніколи не був такий радий побачити дірку в камені.

Очікується, що зібрані зразки пізніше будуть доправлені на Землю іншим марсоходом в рамках спільних місій NASA і Європейського космічного агентства.

Перші зображення показують зразок у пробірці після вирізання серцевини. Але фотографії, які я зробив після руху руки, непереконливі через погане освітлення. Я роблю більше фотографій при кращому освітленні, щоб підтвердити, що у нас все ще є непошкоджений сердечник в трубці.