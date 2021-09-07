Perseverance добув перший зразок марсіанської породи
Джерело:NASA's Perseverance Mars Rover
Марсохід Perseverance продовжує вивчення Червої Планети. Дослідницький апарат провів забір ґрунту для подальшого аналізу.
Це перша вдала спроба Perseverance зібрати ґрунт. Ровер знаходиться на Марсі з лютого.
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Що відомо
Повідомлення офіційної сторінки марсохода у твітері підкріпили фотографією, яка показує камінь з отвором.
Адам Стелтцнер, головний інженер проєкту, процитував твіт і написав на своїй сторінці:
У нас є зразок! Ніколи не був такий радий побачити дірку в камені.
Очікується, що зібрані зразки пізніше будуть доправлені на Землю іншим марсоходом в рамках спільних місій NASA і Європейського космічного агентства.
Перші зображення показують зразок у пробірці після вирізання серцевини. Але фотографії, які я зробив після руху руки, непереконливі через погане освітлення. Я роблю більше фотографій при кращому освітленні, щоб підтвердити, що у нас все ще є непошкоджений сердечник в трубці.
- Нагадаємо, нещодавно Perseveranceуже пробував взяти матеріал для аналізу, але спроба не увінчалась успіхом.
- Аналіз показав, що колба для збору матеріалу порожня.
- Ймовірно, це сталося внаслідок того, матеріал виявився надто сипучий і апарат просто не зміг помістити його у ємність.