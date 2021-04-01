Перейменування Volkswagen в Voltswagen не буде: компанія пояснила, чому

Кілька днів тому мережею поширилась інформація, що компанія Volkswagen готується змінити одну букву в назві і тепер нібито називатиметься Voltswagen. Виявилося, що це був лише жарт.

Volkswagen не планує змінювати назву свого американського підрозділу Volkswagen of America на новий бренд Voltswagen. Пресреліз, що з'явився на короткий час на сайті американського підрозділу автовиробника, був всього лише маркетинговим ходом, спрямованим на просування нової моделі електромобіля.

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Як усе відбувалось

Цього тижня компанія розповсюдила повідомлення про перехід на нову назву, як спосіб підкреслити свою прихильність до електричних транспортних засобів.

У понеділок представник Volkswagen у США Марк Гілліс запевнив, що зміна назви точна.

Вже у вівторок, 30 березня, він повідомив, що ця заява була першоквітневим жартом.

І от знову у вівторок компанія повторно розповсюджує заяву, сказавши, що зміна назви бренду відображає перехід VW на більшу кількість акумуляторних електромобілів. У заяві, опублікованій на вебсайті Volkswagen у вівторок, сказано: "Ми можемо замінити наш K на T, але те, що ми не змінюємо, – це прагнення цієї марки зробити найкращі у своєму класі автомобілі".

Навмисний випуск фейкового пресрелізу є вкрай незвичним для великої публічної компанії. Особливо враховуючи те, що вона й досі намагається подолати проблеми, викликані скандалом 2015 року. Тоді компанія спробувала обдурити громадськість і регулюючі органи за допомогою спотворення результатів тестів дизельних транспортних засобів на викиди. Volkswagen оснастила близько 11 мільйонів дизельних автомобілів у всьому світі оманливим програмним забезпеченням, яке зменшувало викиди оксиду азоту, коли автівки розміщували на випробувальній машині, але дозволяло підвищувати викиди та покращувало роботу двигуна під час звичайної їзди. Це серйозно вдарило по репутації та бюджету: довелося витратити приблизно 30 мільярдів євро на виплати ошуканим покупцям, а також на врегулювання судових позовів.

Volkswagen of America не буде змінювати назву на Voltswagen. Перейменування було задумано як оголошення в дусі дня дурня, що підкреслює вихід повністю електричного позашляховика ID.4 і свідчить про нашу прихильність забезпеченню електричної мобільності для всіх,

– в результаті пояснив Марк Гілліс.

До 2025 року Volkswagen має намір інвестувати 16 мільярдів євро в електрифікацію і цифровізацію своїх автомобілів. Компанія раніше повідомила про плани продати до 2025 року понад мільйон електромобілів по всьому світу.