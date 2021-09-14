Перейматися не варто: злита у мережу база 53 мільйонів українців не актуальна – СЕО Molfar

У понеділок, 13 вересня Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив, що виявив інтернеті базу даних жителів України. Відтак дані 53 мільйонів Українців опинилися під загрозою, та чи справді варто перейматися.

Редакція Техно 24 звернулася по коментар до компанії Molfar, що займається конкурентною бізнес-розвідкою. CEO Molfar Артем Старосєк розповів, що відомо про злиті дані українців та наскільки вони актуальні.

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Що відомо про злиту базу 53 мільйонів українців, яку напередодні виявили у мережі?

Скоріше за все, це база номер.орг (поля даних збігаються) і вона досить стара. Це дані перепису населення з 2001 року. База містить інформацію про імена, прізвища, по-батькові, адреси та номера телефонів людей.

Наскільки цей злив небезпечний і чи варто українцям перейматися за власну безпеку?

Інформації про людей, які народилися після 1990 року – там немає. Там є домашні номери телефонів, які ніхто не використовує та які втратили актуальність. За цей час багато людей переїхали. Єдине, що можна дізнатися напевно – повне ПІБ людини. Так що перейматися не варто.