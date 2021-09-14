Редакція Техно 24 звернулася по коментар до компанії Molfar, що займається конкурентною бізнес-розвідкою. CEO Molfar Артем Старосєк розповів, що відомо про злиті дані українців та наскільки вони актуальні.
До теми У мережу злили 53 мільйони записів про персональні дані українців
Що відомо про злиту базу 53 мільйонів українців, яку напередодні виявили у мережі?
Скоріше за все, це база номер.орг (поля даних збігаються) і вона досить стара. Це дані перепису населення з 2001 року. База містить інформацію про імена, прізвища, по-батькові, адреси та номера телефонів людей.
Наскільки цей злив небезпечний і чи варто українцям перейматися за власну безпеку?
Інформації про людей, які народилися після 1990 року – там немає. Там є домашні номери телефонів, які ніхто не використовує та які втратили актуальність. За цей час багато людей переїхали. Єдине, що можна дізнатися напевно – повне ПІБ людини. Так що перейматися не варто.