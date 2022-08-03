Міграційні настрої, доходи та витрати: результати дослідження IT Research Resilience

28 липня Львівський ІТ Кластер презентував результати дослідження IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України. Дослідження сфокусоване на вивченні змін, які відбуваються в тех-сфері країни після 24 лютого і має на меті не лише зафіксувати поточний стан, а моделює майбутні сценарії розвитку подій в одній з опорних індустрій країни під час війни.

Після 24 лютого топ-регіонами куди релокувались ІТ-компанії, стали Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Чернівеччина, Закарпаття, Рівненщина та Волинь. Опитування в цих областях, IT Research Resilience дало можливість репрезентувати дані основного масиву представників ІТ-спільноти, які перебували на території України впродовж травня-червня 2022 року. Під час дослідження опитали понад 5 000 представників індустрії.

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Як змінилася ІТ-сфера після повномасштабного вторгнення

Станом на кінець 2021 року в Україні налічувалось приблизно 285 000 людей, які працювали в ІТ. А головні тех-хаби розташовувалися в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Повномасштабна війна сколихнула тех-індустрію, як і будь-яку іншу сферу. За даними IT Research Resilience, станом на травень-червень за кордон виїхало від 50 000 до 57 000 ІТ-спеціалістів. А приблизно 7 000 ІТ-спеціалістів стали до лав ЗСУ чи ТРО. Тобто, сьогодні приблизна кількість ІТ-фахівців в Україні сягає 228 000 людей. Згідно із результатами дослідження, 18% опитаних ФОП планують легалізуватися за кордоном.



Як змінилася ІТ-сфера після вторгнення росії / Фото IT Research Resilience

Профіль ІТ-спеціаліста: доходи, витрати, видатки на релокейт

За даними IT Research Resilience, медіана зарплати по Україні після 24 лютого становить 2360 доларів. Середній вік ІТ-спеціаліста 31 рік. 71% в індустрії припадає на чоловіків та 29% на жінок.

73% опитаних зазначили, що після 24 лютого дохід залишився на тому ж рівні або зріс. Проте витрати також зросли. Найбільшу частину щомісячного доходу, приблизно 20% від зарплатні, заощаджують. Ще орієнтовно 21% доходу витрачають на харчування. 89% опитаних фахівців зазначили, що віддають частину доходу на благодійність.



Скільки і на що витрачають ІТ-фахівці / Фото IT Research Resilience

Згідно з даними ІТ Research Resilience ІТ-спеціалісти, які здійснили релокейт на захід України, витратили близько 14,7 мільйона доларів на побутові потреби протягом першого місяця після переїзду. Та ще 13,6 мільйона доларів вони витрачають щомісяця в областях, де оселилися після 24 лютого. Якщо до кінця 2022 року вони надалі залишаться в цих регіонах і витрачатимуть стільки ж, загальна сума витрат сягне 137,1 мільйона доларів.

Міграційні настрої: що впливає на бажання емігрувати чи залишитись

Люди – основна цінність тех-сфери. Тому одне з найбільш ключових питань, яке хвилює професійну спільноту: які міграційні настрої в ІТ-працівників. Згідно з дослідженням IT Research Resilience 57% опитаних хочуть жити в Україні, безвідносно до умов та контексту.

Під час опитування, ми змоделювали три умовні сценарії розвитку подій в Україні: позитивний, поміркований та негативний та запропонували ІТ-спеціалістам уявити себе через рік у кожному з них. При реалізації позитивного сценарію, який передбачає євроінтеграцію та лібералізацію економіки, 78% опитаних залишаться в Україні, а 12% тобто орієнтовно 27 000 людей, намагатимуться виїхати за кордон.



Міграційні показники / Фото IT Research Resilience

Портрет рішуче налаштованого на еміграцію спеціаліста виглядає так: в основному це фахівці кваліфікації Senior 34 років, які мають пару. Суттєво впливає на рішення щодо виїзду те, як саме закінчиться війна в Україні, якою буде економічна політика країни після перемоги. Не меншу роль відіграють індивідуальні фактори. Наприклад, чи перебуває хтось із пари за кордоном через війну, наявність роботи, цілісність житла тощо.



Середній вік ІТ-фахівців / Фото IT Research Resilience

Економіка війни: відновлення ділової активності та фінансові очікування

За даними IT Research Resilience, 85% опитаних компаній зазначили, що станом на травень їм вдалося повністю або майже повністю відновити ділову активність, яка була до 24 лютого.

За даними НБУ, впродовж січня-травня 2022 року ІТ-індустрія демонструє зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Згідно з даними дослідження, якщо ситуація розвиватиметься так само, то до кінця року експортний виторг може сягнути 8,5 мільярда доларів. Якщо врахувати економічні очікування учасників ринку, цей показник може скласти 8,1 мільярда доларів. Якщо ІТ-фахівці, які виїхали за кордон, втратять податкове резиденство в Україні, то приблизний експортний торг може скласти близько 7,2 – 7,5 мільярда доларів.



Фінансові результати компаній / Фото IT Research Resilience

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Повну інформацію про найважливіші тенденції ІТ-індустрії України під час війни, більш детальну інформацію про міграційні настрої тех-спеціалістів та сценарії розвитку подальших подій, читайте у дослідженні IT Research Resilience: Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії. Звіт можна завантажити за цим посиланням.